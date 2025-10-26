Neurohirurg preporučuje slatkiš koji održava mozak mladim — jednostavan, ukusan i zdrav

Poznati američki neurohirurg dr David Perlmutter, autor brojnih knjiga o zdravlju mozga, tvrdi da određeni desert može imati pozitivan uticaj na moždane funkcije. Umesto klasičnih slatkiša punih šećera, on preporučuje jednostavnu kombinaciju koja hrani mozak i štiti nervni sistem.

Tamna čokolada sa borovnicama — savršen spoj za mozak

Prema dr Perlmutteru, tamna čokolada sa visokim procentom kakaa (najmanje 70%) u kombinaciji sa svežim borovnicama predstavlja idealan desert za zdravlje mozga. Tamna čokolada je bogata flavonoidima koji poboljšavaju protok krvi u mozgu, dok borovnice sadrže antioksidanse koji štite moždane ćelije od oksidativnog stresa.

Podstiče koncentraciju i pamćenje

Ova kombinacija ne samo da je ukusna, već i pomaže u boljoj koncentraciji, bržem razmišljanju i očuvanju memorije. Flavonoidi iz čokolade i antocijanini iz borovnica zajedno deluju na poboljšanje komunikacije između nervnih ćelija i jačanje sinaptičkih veza.

Prirodna zaštita od neurodegenerativnih bolesti

Redovno konzumiranje ovakvog deserta može doprineti prevenciji bolesti poput Alchajmera i demencije. Antioksidansi iz borovnica smanjuju upalne procese u mozgu, dok tamna čokolada podstiče proizvodnju serotonina i doprinosi boljem raspoloženju.

Kako ga uključiti u ishranu

Dr Perlmutter savetuje da se ovaj desert konzumira u malim količinama, kao deo uravnotežene ishrane. Može se jesti kao užina, dodatak doručku ili lagani večernji obrok. Važno je birati kvalitetnu čokoladu bez dodatog šećera i sveže, neprskane borovnice.

