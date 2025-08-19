Neverovatan trik za mršavljenje, jeftin, a efikasniji od hodanja!

Britanski zdravstveni stručnjak Michael Mosley, poznat po svojim istraživanjima o zdravlju i ishrani, otkrio je jednostavan i jeftin trik za sagorevanje kalorija – konzumaciju zelenog čaja.

Prema njegovim tvrdnjama:

Zeleni čaj može potaknuti sagorevanje kalorija čak i dok mirujete, s efektom sličnim 20-minutnoj šetnji

Istraživanje iz Tajlanda pokazalo je da ekstrakt zelenog čaja može povećati potrošnju energije u mirovanju za oko 60 kalorija dnevno

Tajna leži u katehinima, spojevima koji u kombinaciji s kofeinom ubrzavaju metabolizam i sagorijevanje masti.

Zeleni čaj sadrži četiri puta više katehina nego crni čaj.

Iako su studije koristile ekstrakte, Mosley tvrdi da dovoljno je piti jednu do dve šolje dnevno za pozitivan učinak.

Globalna potražnja i dodatne koristi

Osim mršavljenja, zeleni čaj može pomoći u smanjenju rizika od dijabetesa tipa 2, usporavanju starenja i poboljšanju opšteg zdravlja.

Mosley je zaključio da je zeleni čaj prirodan, pristupačan i efikasan način da se sagore dodatne kalorije bez napora.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com