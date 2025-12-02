Neverovatne prednosti cvekle: Konzumirajte je svaki dan, čini čuda za zdravlje!

Ne možete ni da zamislite koliko je zdrava. Predstavljamo vam neverovatne prednosti cvekle. Konzumirajte je svaki dan, čini čuda za organizam.

Skoro svi su upoznati koje su neverovatne prednosti cvekle po zdravlje, ali malo ko je redovno konzumira. Evo 6 razloga da počnete da je jedete još danas.

Poslednjih godina postaje sve popularniji, često se koristi u sokovima i smutijima, u kombinaciji sa raznim voćem i povrćem. Ovo je dobar trend s obzirom na mnoge zdravstvene prednosti cvekle. Ovo povrće je izvor prirodnog šećera, a takođe je bogato kalijumom, vitaminom C i folnom kiselinom. Cvekla je takođe bogata vodom i vlaknima.

1. Cvekla je izvor vlakana

Cvekla je bogata vlaknima, rastvorljivim i nerastvorljivim. Iz tog razloga, pomaže u poboljšanju crevnog tranzita i borbi protiv zatvora. Čak se preporučuje da se uključi u dijete za lečenje hemoroida. Pored toga, jedenje cvekle pomaže u održavanju nivoa šećera u krvi i dobrog holesterola (HDL). Cvekla se može jesti sirova u salatama, kuvana ili pečena. Važno je znati kako ga kuvati kako ne bi izgubila korisna svojstva. Morate kuvati cveklu sa korom. Može se ukloniti neposredno pre upotrebe.

2. Cvekla se bori protiv visokog krvnog pritiska

Cvekla sadrži nitrate koji se javljaju u prirodi, koji se pretvaraju u azot oksid kada se jede. Ovaj molekul podstiče opuštanje i vazodilataciju, što poboljšava cirkulaciju krvi i pomaže u regulisanju krvnog pritiska tokom celog dana.

3. Daje energiju

Pored toga što ima puno vode, cvekla ima i mnogo proteina. Dakle, umesto da pribegavate energetskim pićima da biste povećali svoju efikasnost, bolje je da popijete čašu prirodnog soka od cvekle, koji može dati isto tonizujuće dejstvo na organizam. U neverovatne prednosti cvekle spada i to što sok od cvekle može poslužiti kao izvor energije za organizam zbog pretvaranja nitrata u azot oksid. Ovo može povećati otpor tela na vežbe visokog intenziteta.

4. Saveznik u borbi protiv upale

Cvekla je važan izvor betaina, hranljive materije koja može da zaštiti ćelije, proteine i enzime od stresora iz okoline. Pored toga, ovo povrće daje antiinflamatorna svojstva koja pomažu u zaštiti unutrašnjih organa i poboljšavaju cirkulaciju krvi.

5. Pomaže detoksikaciju tela

Pigment koji se nalazi u cvekli, poznat kao betalin, pomaže u procesu detoksikacije. Hranljive materije u cvekli su u stanju da se bore protiv slobodnih radikala i neophodne su za čišćenje vitalnih organa kao što su jetra i pluća, pišu Novosti.

6. Može imati lekovita svojstva protiv raka

Konzumiranje ekstrakta crvene repe sa vodom za piće može smanjiti nastanak tumora. Veruje se da su „zasluge“ fitonutrijenata i gore pomenutih hranljivih materija, koje imaju sposobnost mineralizacije.

