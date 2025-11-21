Nezaobilazan je na svakoj slavskoj trpezi, a doktorka upozorava da uzrokuje dve teške bolesti

Razni umaci mogu imati povoljan učinak na fizičko i mentalno zdravlje. Izbegavajte majonez na slavama, može da izazove dve teške bolesti.

Izbegavajte majonez koliko možete tokom slava i praznika. Nezaobilazan je na svakoj slavskoj trpezi, ali može da prouzrokuje dve teške bolesti ukoliko ga puno konzumirate.

Majonez je nekima omiljeni namaz bez kojeg ne mogu da zamisle većinu svojih obroka. Iako se odavno priča da je reč o ne tako zdravoj namirnici, mnogi nisu svesni šta se sve može dogoditi ukoliko ga jedu u velikim količinama. Zato je doktorka Nurija Dijanova objasnila šta se sve može dogoditi u tom slučaju.

Iako se smatra nezdravom hranom zbog visokog udela masti, majonez se proizvodi od nutritivno korisnih namirnica.

Majonez takođe ima visoku koncentraciju vitamina E, za koji je jedna studija pokazala da može zaštititi žene u post menopauzi od moždanog udara.

Istraživači iz Intergroupa iz Arizone i Univerziteta u Minesoti otkrili su da žene u post menopauzi sa značajnim količinama vitamina E u ishrani imaju manje verovatnoće da će umreti od moždanog udara. Najkoncentrisaniji izvor hrane vitamina E koji je konzumirala grupa žena u studiji bila je majonez.

Ono što prvo treba imati na umu jest da je ovaj namaz prepun masti – 100 grama ove namirnice sadrži do 60 posto masti, što bi značilo da ima više masti od najmasnije pavlake.

Ako preterujete s majonezom, lekarka upozorava da povećavate šanse za pojavu holecistitisa i pankreatitisa. Pored toga, može se javiti i gastritis.

Holecistitis je upala žučne kese, dok je pankreatitis upala gušterače, što su teške bolesti.

I senf i kečap izazivaju veoma opasne posledice ako ih puno konzumirate

Razni umaci mogu imati povoljan učinak na fizičko i mentalno zdravlje. Nutricionistica Signe Svanfeldt podelila je zdravstvene dobrobiti popularnih umaka koje ljudi najčešće konzumiraju uz svoje obroke.

Kečap – Ljuti kečap potencijalno podstiče plodnost kod muškaraca, smatraju stručnjaci. Antioksidans likopen, koji paradajzu daje boju, može povećati broj spermatozoida do 70 posto, prema jednoj studiji provedenoj na univerzitetu u Šefildu.

Ipak, Signe upozorava da kečap može sadržati velike količine dodanih šećera. Ona kaže: „Ako želite smanjiti unos šećera, pronađite vrste bez šećera ili sa smanjenim udelom dodatih šećera.“

Senf – Senf se smatra jednim od najstarijih poznatih umaka na svetu, a pojedini zapisi sugerišu da je nastao u starom Egiptu.

Senf je prepun selenijuma i magnezijuma, koji mogu imati protivupalna svojstva.

Druge studije tvrde da senf nema zaštitnih učinaka. Uz to, razne vrste senfa mogu imati visok udeo natrijuma pa ga treba jesti umereno.

„Visok unos natrijuma može povisiti krvni pritisak i dovesti do kardiovaskularnih bolesti“, upozorila je Signe.

S druge strane, slađi senf u sebi sadrži visok udeo šećera, što takođe može povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti, ali i debljanja.

Prema tome, kao i sa svim dobrim stvarima u životu, umerenost je ključna.

