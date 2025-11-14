Ni kokosovo niti maslinovo: Stručnjaci tvrde da je ovo najzdravije ulje za prženje

Ovo ulje smatra se izuzetno zdravim baš zbog visoke tačke dimljenja, dobro je i za kuvanje i prženje, idealno za razne dijete

Ulje avokada postalo je popularno poslednjih godina od kako su ga u masovnu upotrebu uveli ljudi koji praktikuju paleo dijetu.

Zbog visoke tačke dimljenja, smatra se izuzetno zdravim za kuvanje i prženje. Međutim, većinu ljudi neće obradovati cena koja je takođe dosta visoka za naše uslove.

Razlog zbog kojeg je ulje avokada i dalje luksuzni proizvod jeste činjenica da njegova proizvodnja i dalje nije dovoljno rasporostranjena. Najviše se proizvodi u Meksiku, a od 2016. je krenula i prva velika proizvodnja u SAD.

Šta krije ulje avokada?

A zbog čega ga stručnjaci za ishranu toliko cene? Ulje avokada je puno oleinske kiseline, odnosno mononezasićenih masti, koje su mnogo zdravije za srce i krvne sudove od zasićenih, koje čine 12 odsto njegovog sastava.

Kad bismo pravili rang listu ulja po tome koliko je u njima sadržano zasićenih masti, ulje avokada bi se našlo iza kokosovog, palminog, ulja semenki pamuka, kikirikija, sojinog, ekstra devičanskog maslinovog ulja, kukuruznog ulja i ulja semenki suncokreta.

Ulja koja su, pak, po ovom aspektu sadržaja kvalitetnija su: ulje grožđa, uljane repice, ulja šafranike i ulja oraha, prenosi nova.rs.

Ulje avokada je odličan izvor omega-9 masnih kiselina, antiinflamatornog antioksidanta vitamina E i luteina (koji pospešuje vid).

U poređenju sa maslinovim uljem, avokadovo je puno fitosterola, steroida koji snižavaju LDL holesterol. Oni se zadržavaju u ulju avokada čak i nakon dugih perioda izloženosti visokoj toploti.

Upravo ta tačka dimljenja je ključan razlog zašto je ovo najbolje ulje za prženje, Naime, ta tačka za nerafinisano iznosi 250 stepeni Celzijusa, a za rafinisano 271.

Ipak, teško da ćete njime napuniti fritezu ovim uljem s obzirom na cenu. Naime, flašica od 250 mililitara u Srbiji košta oko 900 dinara. Zbog toga, ali i zdravstvenih benefita, i dalje je najbolji izbor da ga konzumirate u salatama ili prelivima, hladno ceđeno u sirovom obliku, navodi se na sajtu Health.

