Nije jogurt, a čisti creva kao metla: Ovo je najbolji mlečni proizvod za probavu koji lekari preporučuju

Zaboravite na običan jogurt – ovaj mlečni proizvod za probavu zapravo čisti creva „kao metla“

Svi mislimo da radimo pravu stvar kada uz doručak popijemo čašu jogurta. Caka je u tome što su moderni jogurti često previše procesuirani da bi išta popravili. Postoji jedan zaboravljeni mlečni proizvod koji ne samo da hrani dobre bakterije, već bukvalno izbacuje sve što vam danima stoji u crevima. Ako želite da se rešite osećaja težine, rešenje nije u apoteci, već u onoj specifičnoj boci koju većina ljudi zaobilazi u marketu.

Koji je najbolji mlečni proizvod za probavu?

Kefir je najefikasniji mlečni proizvod za probavu jer sadrži preko 30 sojeva korisnih bakterija i kvasaca koji aktivno razgrađuju hranu. Za razliku od običnog jogurta, kefir kolonizuje creva „prijateljskom“ florom koja sprečava nadutost i zatvor u roku od 24 sata.

Zašto kefir pobeđuje sve ostalo?

Često se dešava da jedete zdravo, pazite na svaki zalogaj, a stomak je i dalje „tvrd kao kamen“. Problem je zapravo u tome što vašoj mikroflori treba prava vojska dobrih bakterija, a ne samo jedan usamljeni vojnik. Običan jogurt najčešće sadrži svega dva soja probiotskih kultura, što je u ozbiljnoj borbi za bolju probavu praktično zanemarljivo.

Kefir je „živa stvar“. On ne samo da pomaže, on vrši potpunu rekonstrukciju varenja. Posle samo tri dana redovnog ispijanja kefira, osetićete takvu lakoću da ćete se pitati zašto ste uopšte bacali pare na skupe probiotike u kapsulama.

Kako da ne pogrešite pri kupovini:

Sastav: Tražite reč „kefirna zrna“ ili „kultura“, a ne samo „aroma“.

Tražite reč „kefirna zrna“ ili „kultura“, a ne samo „aroma“. Ambalaža: Uvek birajte onaj u boci, jer on nastavlja da „radi“ i nakon pakovanja.

Uvek birajte onaj u boci, jer on nastavlja da „radi“ i nakon pakovanja. Bez šećera: Voćni kefir je prevara. Šećer ubija sve ono dobro što kefir treba da uradi.

Gde svi grešimo sa varenjem?

Najveća greška koju možete da napravite je da pijete kefir leden direktno iz frižidera uz ogroman, mastan obrok. Hladnoća bukvalno „šokira“ stomak i usporava proces koji kefir treba da pokrene.

Pijte ga na prazan stomak, rano ujutru, ili još bolje – sat vremena pre spavanja. Sobna temperatura je ključna. Takođe, iskreno, nemojte očekivati magiju ako ga popijete jednom u deset dana. Creva traže disciplinu, a ne kampanjski rad.

Šta kefir radi vašem telu:

Razbija laktozu: Čak i ako vam mleko smeta, kefir ćete verovatno podneti bez problema.

Čak i ako vam mleko smeta, kefir ćete verovatno podneti bez problema. Izbacuje toksine: Njegovi kvasci se bore protiv kandide i loših gljivica.

Njegovi kvasci se bore protiv kandide i loših gljivica. Smiruje upale: Čisti kožu lica jer je lice ogledalo zdravlja creva.

Pitanja koja često postavljate

1. Da li smem da pijem kefir svaki dan?

Apsolutno. Preporučuje se jedna čaša (200ml) dnevno. Ako imate osetljiv stomak, krenite sa pola čaše dok se organizam ne navikne na „dobre“ bakterije.

2. Kada je najbolje vreme da se pije kefir?

Najbolje rezultate daje ujutru na prazan želudac. Tako se crevna flora najbrže „naseljava“ pre nego što unesete prvu čvrstu hranu.

3. Da li kefir stvarno pomaže kod mršavljenja?

Da, ali posredno. Kada vam probava radi savršeno, nema zadržavanja viška vode i toksina, što se odmah vidi na obimu struka i manjku nadutosti.

Šta vi najčešće doručkujete kada osetite da vam je stomak „stao“? Da li ste ikada probali da zamenite jogurt kefirom na bar pet dana? Pišite mi u komentarima svoja iskustva, jer znam da mnogi od vas imaju svoje proverene trikove koje kriju.

