Nije kafa! Ovo je najgori napitak koji ujutru možete popiti

Nije lako snaći se među najrazličitijim savetima za zdrav početak dana, ali ni među upozorenjima o tome šta ne treba jesti ni piti ujutru.

Dok jedni tvrde da ne valja piti kafu, drugi podsećaju da treba voditi računa o doručku i izbegavati testa, masnu hranu i prerađevine. Međutim, mnogi su počeli da izbegavaju i kafu i jaku hranu pa zamene i jedno i drugo energetskim napitkom. A ovo je najgori napitak za vas, nije kafa.

Šta kažu lekari?

Lekari kažu da je ovakvo rešenje vrlo loše, jer time unosimo još veću količinu kofeina i šećera u organizam. Kofeinski dodaci u energetskim pićima, pokazala su istraživanja, podižu krvni pritisak i ubrzavaju srčanu radnju.

Njihovim dejstvom se podstiču procesi koje u normalnom fiziološkom procesu otpočinje jače lučenje hormona epinefrina u telu. Posle doze veće od 200 mg, srce može da upadne u aritmiju i tahikardiju. Ova pića loše deluju i na arterije, pojačavajući proces kalcifikacije.

Povećane količine šećera u pićima izuzetno su opasne, jer ovako uzete slatke „namirnice“ uopšte ne daju osećaj sitosti. Dakle, bolje je da za doručak pojedete čak i kiflu sa džemom nego da popijete energetsko piće. Izloženost organa tolikim količinama šećera dovodi do gojaznosti i masne jetre.

Uprkos zaprepašćujućim podacima, ne bi bilo fer da se ne istakne i pozitivno dejstvo ovih napitaka, jer kada se koriste umereno i na odgovarajući način, mogu nam biti od velike pomoći.

Nažalost, usled uticaja tržišta i marketinga, ovi napitci su postali integralni deo svakodnevnice i ljudi ih piju a da prethodno ne obrate pažnju na njihov sastav, dejstvo i posledice koje mogu imati.

Mnogi od energetskih napitaka sadrže toliko velike količine šećera da ubrzo od vas mogu napraviti takvog zavisnika: posle jednog piča, osetićete neverovatnu potrebu i za drugim, trećim…

Ove energetske bombe mogu učiniti da se osećate konstantno nervozno, iritirano i premoreno u isto vreme. A ukoliko ste zavisni od „energetskih bombi“, uvek je pravi trenutak da smanjite unošenje, kako biste izbegli bespotrebne nus pojave. Prema tome, nije kafa najgori jutarnji napitak.

