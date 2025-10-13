Nije nikakva hemija: Samo pod jezik stavite ovo i salo sa stomaka kreće brzo da se topi

Nije nikakva hemija – samo pod jezik stavite ovo i salo sa stomaka kreće brzo ta se topi!

Obična žvaka

Stručnjaci su otkrili jednostavan trik koji može pomoći u mršavljenju bez ikakvih neželjenih efekata. Naime, treba samo da žvaćete žvaku!

Razlika u osećanju gladi između učesnika jedne studije koji su žvakali žvaku i onih koji to nisu bila je oko 20 odsto. Ovo otkriće moglo bi da predstavlja inovativno rešenje za gubitak težine, bez rizika od neželjenih efekata povezanih sa nekim lekovima za mršavljenje

Stvar je u ovim hormonima

Prema ekspertima, žvakaća guma može stimulisati oslobađanje hormona GLP-1 u crevima, što smanjuje apetit na sličan način kao i lekovi poput Ozempica. Iako su studije još uvek male, rezultati pokazuju da žvakaća guma može smanjiti glad i podstaći sitost. Međutim, važno je napomenuti da ovo nije zamena za obrok i da se samo žvakaća guma ne preporučuje umesto pravilne dijete.

Ovo otkriće sigurno može biti korisno kao dodatak zdravom načinu života za sve one koji pokušavaju da smršaju.

