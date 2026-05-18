Nije svaka vrsta ribe zdrava: Evo koje vrste treba jesti umereno

Nije svaka vrsta ribe zdrava. Među popularnim vrstama kriju se i vrste ribe čijom konzumacijom štetimo srcu i dižemo holesterol.

Na pitanje „koja je najnezdravija riba“ deluje kao da imamo jednostavan odgovor, ali stvari su zapravo mnogo složenije. Riba se uopšteno smatra veoma zdravom namirnicom, međutim pojedine vrste mogu sadržati više masti, veće količine toksina ili se pripremaju na način koji ih čini manje pogodnim za svakodnevnu ishranu.

Najmasnija riba: zdrava, ali sa visokim sadržajem kalorija

Kada govorimo o „nezdravoj“, mnogi prvo pomisle na količinu masti. Ribe poput lososa, skuše i haringe prednjače. Bogate su omega-3 masnim kiselinama, koje su zapravo veoma korisne za srce i mozak.

Omega-3 čudo ili opasnost? Evo koje ribe treba izbegavati

Međutim, zbog visokog sadržaja masti, ove ribe su takođe kaloričnije od bele ribe poput oslića ili bakalara. To ne znači da su loše, naprotiv. Ali u većim količinama mogu biti problematične za one koji paze na unos kalorija.

Nije svaka vrsta ribe zdrava, ali ako tražimo „najnezdraviju“ ribu u pravom smislu, onda se fokus pomera na sadržaj teških metala, posebno žive. Veće grabljivice poput tune, sabljarke i ajkule akumuliraju više žive jer su na vrhu lanca ishrane.

Redovna konzumacija takve ribe u velikim količinama može biti štetna, posebno za trudnice i decu. Upravo zato stručnjaci savetuju umerenost i raznovrsnost.

Problem nije uvek riba, već način pripreme

Često ono što ribu čini „nezdravom“ nije sama riba, već način na koji se priprema. Pržena riba, posebno u brzoj hrani, gubi neke od svojih nutritivnih vrednosti i dobija dodatne kalorije i nezdrave masti.

Na primer, pohovana ili pržena riba sa puno ulja i teškim prelivima može biti znatno manje zdrava od iste ribe sa roštilja ili pečene u rerni.

Koja riba je najnezdravija?

Ako bi neko morao da izdvoji „najproblematičniju“ kategoriju, to bi bile:

velike grabljivice sa visokim sadržajem žive (kao što je sabljarka)

industrijski prerađeni riblji proizvodi

pržena riba

Zaključak

S druge strane, većina sveže ribe – čak i one masnije – je i dalje nutritivno vredna i može biti deo uravnotežene ishrane. Zaključak je jednostavan – nije stvar u potpunom izbacivanju određene ribe, već u mudrom izboru, jedenju raznovrsnih namirnica i vođenju računa oko same pripreme.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

