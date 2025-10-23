Nije svejedno kada jedete jabuke – kažu da je ovo najbolje vreme

Evo šta je najbolje za zdravlje.
Jabuke su bez sumnje jedno od najkorisnijih voća koje možemo uključiti u našu svakodnevnu ishranu.
Ove čudesne plodove karakterišu brojne prednosti:
– Obiluju dijetalnim vlaknima koja održavaju osećaj sitosti i podržavaju zdravu probavu.
– Bogate su antioksidansima, što može pomoći u prevenciji različitih bolesti.
– Vitamin C u njima jača imuni sistem i štiti nas od prehlada i gripa.
– Kalijum u jabukama održava hidrataciju i daje nam energiju.
– Sadrže i vitamine A i B6.
– Jabuka je idealna opcija za lagani, niskokalorični međuobrok.
Ali, postoji važno pitanje: Kada je pravo vreme za konzumiranje ovog čudotvornog voća?
Najlošije vreme za jabuke je noću, kada naš metabolizam opada i telo se priprema za odmor. U tom periodu, naše telo nije u stanju da efikasno razgradi hranljive sastojke iz jabuke, što može rezultirati njihovim gubitkom.
Zašto je onda jutro najbolje vreme za jabuke?
Jutro je savršeno vreme za uživanje u jabukama iz više razloga. Osim što smanjuju rizik od raznih bolesti i pomažu u održavanju zdrave težine, konzumiranje jabuka ujutro može nas održati aktivnima tokom celog dana. Takođe, njihov visok sadržaj vlakana pomaže u održavanju dugotrajnog osećaja sitosti.
Ali, pazite na to kada ih jedete!
Iako jutro može biti idealno vreme za jabuke, postoje i drugi trenuci tokom dana kada bi trebalo da budete oprezni. Na primer, konzumiranje jabuka nakon vežbanja može biti kontraproduktivno jer telo tada traži proteine i ugljene hidrate za oporavak mišića i obnovu energije. Umesto toga, pružite telu hranljive sastojke koje mu je potrebno nakon treninga.
