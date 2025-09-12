Nikad ne jedite ovo pred spavanje – glavni je krivac za mnoge neprospavane noći!

Šta ne bi trebalo jesti pred spavanje?

Ako vam se dešava da teško zaspite nakon kasne večere, razlog možda nije samo satnica problem, već i izbor namirnica.

Nutricionisti ističu da hrana bogata rafinisanim ugljenim hidratima – poput belog hleba, testenina ili raznih slatkiša – može ozbiljno poremetiti kvalitet sna. Ove namirnice naglo podižu šećer u krvi, a potom izazivaju njegov brzi pad. Takve oscilacije aktiviraju hormone stresa, poput adrenalina i kortizola, koji otežavaju opuštanje i mogu izazvati noćna buđenja.

Zato se za večeru preporučuje nešto laganije: povrće puno vlakana, lako svarljivi proteini (piletina, ćuretina, pasulj ili sočivo), zdrave masti iz avokada, maslinovog ulja ili oraha, kao i integralne žitarice poput kinoe, kus-kusa ili heljde.

Pravilnim izborom namirnica pred spavanje ne samo da se olakšava varenje, već se i podržava lučenje hormona važnih za miran i kvalitetan san.

