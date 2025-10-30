Nikad ne uzimajte lekove za srce ili pritisak s ovim voćem: „Terapija može postati otrov“

Lekovi za srce i pritisak i ovo voće ne smeju se kombinovati. To može opasno uticati na terapiju. Evo kako da izbegnete rizik.

Ako koristite lekove za srce, visok pritisak, antidepresive, antibiotike ili terapije vezane za rak, važno je da znate da jedna voćka može ozbiljno uticati na njihovu delotvornost. Ova voćka može ih pretvoriti u toksične.

Ne samo grejpfrut — i seviljske narandže i limete mogu imati sličan efekat na apsorpciju lekova.

U jednoj studiji, tri dana konzumiranja 200 ml soka od grejpa dnevno dovelo je do porasta koncentracije simvastatina u krvi za čak 330 %. Ovo povećanje je u odnosu na isti lek uzet sa vodom.

Ovo nije samo teorija — posledice uključuju pojačane nuspojave leka, trovanje ili oštećenje organa. Lekari ističu da se međusobne interakcije mogu desiti čak i ako se grejpfrut ili sok konzumira nekoliko sati pre ili posle uzimanja leka.

Šta možete učiniti da zaštitite sebe

Izbegavajte grejpfrut i njegov sok ako uzimate bilo koji od pomenutih lekova.

Ne kombinujte sa sevilskim narandžama ili limetama — one mogu imati sličan neželjeni uticaj.

Konsultujte lekara ili farmaceuta ako niste sigurni da li vaš lek može imati ovu interakciju.

Obratite pažnju i na druge namirnice, jer tekst kaže da se interakcije ponekad zanemaruju zbog nedostatka svesti i prijavljivanja.

