Nikad nećete smršati ako pravite ovih 7 grešaka, čak i ako gladujete

Nikad nećete smršati ako pravite ove greške. Za gubitak težine nije dovoljno preći na „zdravu ishranu“, jesti više povrća ili izbaciti zaslađena pića. Stvari ipak nisu tako jednostavne. Na telesnu težinu utiče čitav niz faktora. Čak i kada se hranite kvalitetno, napredak može izostati.

U članku za Health.com, nutricionisti objašnjavaju da zdrava ishrana nije čarobno rešenje i izdvajaju sedam čestih grešaka koje mogu usporiti ili potpuno zaustaviti mršavljenje.

1. Važna je količina „zdravih“ namirnica

Ukupan unos kalorija presudan je za gubitak kilograma, a „zdrave“ namirnice nisu nužno niskokalorične. Smutiji, orašasti plodovi, puteri ili granola lako mogu dodati stotine kalorija obroku ako se ne vodi računa o količini. Nije potrebno izbacivati ih, ali je važno obratiti pažnju na porcije.

2. Previše se ograničavate

Potpuno odricanje od omiljene hrane često ima suprotan efekat – povećava želju i vodi ka prejedanju kasnije. Istraživanja pokazuju da su stroge dijete povezane sa većim unosom „zabranjene“ hrane, posebno one bogate šećerom.

3. Zanemarujete proteine i vlakna

Proteini i vlakna usporavaju varenje i produžavaju osećaj sitosti. Ako ih nema dovoljno u obrocima, glad se brže vraća i povećava se potreba za grickanjem. Zato birajte namirnice poput ribe, piletine, grčkog jogurta, kao i izvore vlakana poput mahunarki i chia semenki.

4. Previše „zdrave“ hrane

Česta zabluda je da se zdrava hrana može jesti bez ograničenja. Međutim, i ona ima kalorije. Na primer, proizvodi označeni kao „organski“ često se doživljavaju kao lagani, iako mogu biti energetski bogati.

5. Nije samo ishrana presudna

Ishrana jeste ključna, ali nije jedini faktor. Fizička aktivnost, kvalitet sna i nivo stresa imaju ogroman uticaj. Ako ste neaktivni ili ne spavate dovoljno, gubitak težine će biti otežan bez obzira na jelovnik.

6. Previše se oslanjate na gotovu hranu

Obroci iz restorana i dostave često sadrže više kalorija i dolaze u većim porcijama nego domaća hrana. Ljudi koji češće kuvaju kod kuće obično lakše održavaju zdravu težinu, jer imaju veću kontrolu nad sastojcima i količinama.

7. Zaboravljate kalorije iz pića

Pića mogu biti skriveni izvor kalorija. Smutiji, proteinski napici i sokovi često sadrže više energije nego što se pretpostavlja, a pritom ne zasite kao čvrsta hrana. Bolji izbor su voda, nezaslađeni čajevi ili gazirana voda. Nikad nećete smršati ako zanemarite i ove kalorije.

Zaključak

Na kraju, stručnjaci podsećaju da je za mršavljenje najefikasnija kombinacija pravilne ishrane i redovne fizičke aktivnosti.

Aerobne vežbe poput brzog hodanja, trčanja, vožnje bicikla ili plivanja i dalje su među najboljim načinima da se postigne i održi kalorijski deficit.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

