Nikad više nesanica: Samo pojedite ovu namirnicu za najbolji san

Određene zdrave namirnice pomažu da imate bolji san.

Ako imate problema sa spavanjem i želite da se probudite stvarno odmorni, možda je vreme da obratite pažnju na ono što jedete i pijete. Neke svakodnevne namirnice mogu da poboljšaju kvalitet sna i učine da se sledećeg jutra osećate energičnije nego obično.

Evo nekoliko predloga koji stvarno funkcionišu:

Mleko

Mleko je pravo malo čudo za san. Puno je kalcijuma i triptofana, aminokiseline koja pomaže telu da proizvodi melatonin – hormon spavanja. Ako popijete čašu toplog mleka pre nego što legnete, opustićete se i verovatno brže utonuti u san.

Bademi

Bademi su odlični za opuštanje mišića zahvaljujući magnezijumu koji sadrže. Dovoljno je da pojedete nekoliko badema pre spavanja i pomoći ćete telu da se smiri i pripremi za miran noćni odmor.

Čaj od kamilice

Čaj od kamilice je klasik za miran san. Umiruje, smanjuje anksioznost i pomaže mozgu da se opusti. Osim toga, antioksidansi u kamilici imaju blagi sedativni efekat, što znači da ćete se lakše prepustiti snu.

Kivi

Nešto što možda niste znali: kivi je super za san! Bogat je antioksidansima i serotoninom, pa može poboljšati vaš san. Osim toga, dobar je za probavu, krvni pritisak i čak pomaže ljudima koji imaju astmu.

Orasi

Još jedan odličan orašasti plod su orasi. Oni sadrže melatonin, što direktno pomaže vašem telu da prati prirodan ciklus spavanja. Dovoljno je da pojedete šaku oraha pre spavanja i telo će lakše utonuti u odmor.

Banane

Banane su prava kombinacija za miran san. Pune su kalijuma i magnezijuma koji opuštaju mišiće i nerve, a sadrže i triptofan koji pomaže u proizvodnji serotonina i melatonina. Rezultat? Dubok, regenerativni san i energija za sledeći dan.

Isprobajte i uverite se kako funkcioniše i u praksi.

