Eliminiše stres, a nesanica nestaje. Poznata po svojim lekovitim svojstvima, sadrži eterična ulja i razne kiseline koje pomažu u postizanju unutrašnje ravnoteže.

Nikad više stres i nesanica – svako veče popijte čaj od jedne biljke za što bolji san.

Čaj od valerijane ublažava stres, umor i glavobolje.

Valerijana, poznata po svojim lekovitim svojstvima, sadrži eterična ulja i razne kiseline koje pomažu u postizanju unutrašnje ravnoteže. Često se koristi u preparatima za opuštanje i dostupna je u različitim oblicima.

Kao jedna od najpoznatijih biljaka u tradicionalnoj medicini, valerijana, poznata i kao odoljen, koristi se već hiljadama godina. Deluje kao prirodno sredstvo za smirenje, pomažući u borbi protiv stresa i nesanice. Takođe, smanjuje osećaj umora, smiruje glavobolje i želudačne tegobe, i ublažava napetost, tugu, strahove i depresiju.

Njena lekovita svojstva pomažu u regulisanju krvnog pritiska, srčanog ritma, smanjuju menstrualne bolove i mogu zameniti lekove poput benzodiazepina, a često se koristi i kod odvikavanja od njih. Kao prirodni sedativ i alternativni antidepresiv, valerijana efikasno smanjuje stres i pomaže u borbi protiv nesanice i napetosti. Ljudi koji redovno koriste valerijanu lakše spavaju, ređe se bude noću, i osećaju se odmornije nakon buđenja.

Valerijana ima karakterističan miris, koji neki ljudi smatraju neprijatnim, ali njeni cvetni ekstrakti se koriste u parfemima vekovima. Uz to, biljka je poznata i po svojim afrodizijačkim svojstvima.

Najviše se preporučuje za ublažavanje nervoze, nesanice i anksioznosti. Može se koristiti u obliku čaja, ulja, kapi, tinktura ili kapsula. Ukoliko želite, možete je sami ubrati i pripremiti njen koren tako što ćete ga osušiti na prozračnom mestu, dalje od direktnog sunca, a zatim ga čuvati u zatvorenoj ambalaži.

Valerijanu možete koristiti do mesec dana, a moguće nuspojave uključuju glavobolje i probleme sa varenjem. Trudnice, dojilje i osobe koje koriste farmaceutske sedative treba da izbegavaju njenu upotrebu. Rezultati nisu trenutni i obično su vidljivi tek nakon nekoliko nedelja korišćenja.

Ako želite da napravite čaj od valerijane, dovoljno je da jednu kašičicu usitnjenog korena prelijete sa 2,5 decilitara vrele vode. Ostavite da odstoji oko 20 minuta, procedite i uživajte u toplom čaju.

(24sata.hr)

