Nikada nemojte da jedete ovih 8 namirnica na prazan stomak, bez obzira koliko ste gladni, upozoravaju nutricionisti

Neke namirnice, bez obzira koliko su zdrave ili ukusne, mogu izazvati pravu pometnju u praznom digestivnom sistemu. Ovih osam namirnica nikada nemojte da jedete na prazan stomak, preteške su za probavu i skriveni su okidač za razne tegobe, upozoravaju nutricionisti.
Naročito ako ponekad ili često, imate problema sa želucem i probavom, pokušajte da izbegavate ove vrste namirnica na prazan želudac. Od gorušice i nadimanja do naglih padova energije, pogrešan izbor hrane može vam uništiti ostatak dana. Prema rečima stručnjaka, ovih osam namirnica bi trebalo strogo izbegavati kada vam stomak krči.
Slatkiši i peciva: Brz pad energije
Slatkiši i peciva su prve od osam namirnica koje nikada nemojte da jedete na prazan stomak. Posezanje za krofnom, lisnatim testom ili čokoladnom pločicom ujutru zvuči primamljivo, ali stručnjaci objašnjavaju da je to pravi šok za pankreas. Šećer na prazan stomak izaziva nagli skok insulina, nakon čega sledi podjednako brz pad energije, ostavljajući vas umornim. Pored toga, proizvodi kvasca iritiraju sluzokožu želuca i često su glavni krivac za nadimanje.
Citrusi: Kisela bomba
Iako je sveže ceđeni sok od pomorandže sinonim za zdrav doručak, nutricionisti ističu da konzumiranje citrusa na potpuno prazan stomak nije dobra ideja. Pomorandže i limuni su puni voćnih kiselina koje mogu izazvati gorušicu i, dugoročno gledano, povećati rizik od razvoja gastritisa i čira. Sačuvajte ih za kraj obroka.
Paradajz: Skriveni okidač za gorušicu
Paradajz je izuzetno zdrav i pun vitamina C, ali krije jednu zamku, visok nivo taninske kiseline. Kada ova kiselina dođe u kontakt sa praznim stomakom, drastično povećava kiselost, što može dovesti do ozbiljnih problema sa želucem. Ako već imate osetljiv stomak, stručnjaci savetuju da ga izbegavate kao prvi obrok.
Sirovo povrće: Preteško za varenje
Sveži krastavci, paprike ili zelena salata zvuče kao savršen izbor ishrane, ali ne i za prazan stomak. Sirovo povrće je bogato aminokiselinama i vlaknima koja je teško svariti kada u želucu nema ničeg drugog. Lekari upozoravaju da je rezultat često gorušica, nadimanje i bol u gornjem delu stomaka.
Kruške: Pazite sa vlaknima
Možda zvuči iznenađujuće, ali nutricionisti ne preporučuju kruške kao prvu jutarnju užinu. Sadrže specifična, veoma gruba prirodna vlakna koja mogu mehanički oštetiti osetljivu i nezaštićenu sluzokožu praznog želuca, uzrokujući bol. Pametnije je pomešati ih sa ovsenom kašom koja će „obložiti“ želudac.
Banane: Šok za srce
Brze i zasićujuće, banane su čest izbor kada smo u žurbi. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ako ih jedete na potpuno prazan stomak, rizikujete nagli skok nivoa magnezijuma u krvi. Takav nagli disbalans u telu može dugoročno biti opterećenje za kardiovaskularni sistem.
Začinjena hrana: Iritirana sluzokoža
Jaka i začinjena hrana direktno iritira sluzokožu želuca i stimuliše prekomerno lučenje kiseline, što direktno dovodi do refluksa. Jedinjenja poput kapsaicina iz ljutih papričica iritiraju osetljiv želudac i mogu ubrzati varenje do te mere da izazovu neprijatne nuspojave.
Hladna i gazirana pića: Usporen metabolizam
Pijenje ledeno hladnih ili gaziranih pića čim otvorite oči može bukvalno „šokirati“ vaš sistem za varenje. Gastroenterolozi ističu da hladna pića smanjuju protok krvi u želudac i usporavaju varenje i metabolizam tokom celog dana. Mnogo je bolje započeti dan čašom mlake vode.
Šta treba jesti na prazan stomak?
Ako se pitate koji je najbolji način da prekinete noćni post, nutricionisti imaju jasne favorite.
Ovsena kaša je apsolutni pobednik jer stvara zaštitni premaz oko sluzokože želuca, štiteći je od kiselina.
Jaja su takođe odličan izbor, za koje je dokazano da smanjuju ukupan dnevni unos kalorija, palenta nas dugo drži sitima, i heljda, koja nežno stimuliše sistem za varenje.
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.
