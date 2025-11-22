Nikako nemojte da jedete kiseli kupus ako bolujete od ove bolesti!

Ne jedite kiseli kupus ako vas muči visok krvni pritisak i višak tečnosti u organizmu, bolje bi bilo da ga izbegavate.

Kiseli kupus bez sumnje je mnogo koristan, ali ako bolujete od povišenog krvnog pritiska i viška vode u organizmu, možete da imate većih problema ako jedete kiseli kupus.

Kiseli kupus jača imunitet i ima brojna druga korisna svojstva. Naročito je koristan tokom sezone prehlada i respiratornih infekcija. Svi stručnjaci preporučuju da se jede jer je krcat vitaminom C i pomaže da ojačate imunitet.

Za kiseljenje kupusa koristi se velika količina soli, a to nije zdravo, pogotovo što se posle jela pije velika količina vode.

Kada se u organizam unosi velika količina soli osoba može da oboli od povećanja krvnog pritiska. So u organizmu postaje opterećenje za bubrege, taloži se u zglobovima i krvnim sudovima. Zbog soli, višak tečnosti se zadržava i teško izbacuje, a so remeti odnos kalijuma i natrijuma, pa utiče na grčenje mišića pogotovo oko vrata i kičme.

Ako se već konzumira kiseli kupus, trebalo bi potpuno izbaciti so iz drugih namirnica i obroka.

Nemir u rukama i nogama često se javlja kao posledica neravnoteže kalijuma i natrijuma, koje donosi previše soli. Sve više istraživanja ukazuju i na povezanost upotrebe soli u ishrani i pojavi nekih vrsta raka. So se sa kiselog kupusa ne uklanja potpuno čak ni pranjem listova pre upotrebe.

Dakle, sa kiselim kupusom, koji je bez sumnje koristan, ipak treba biti oprezan.

(Espreso)

