Nikako soda bikarbona: Jedini spas za želudac su ove 2 namirnice, tvrdi doktor

Doktor Perišić tvrdi da je soda bikarbona zabluda! Jedini pravi spas za želudac su ove dve jeftine namirnice.

Godinama se u našim domovima soda bikarbona koristi kao brzi spas za gorušicu i bol u želucu. Međutim, ugledni gastroenterolog, prof. dr Vojislav Perišić, upozorava da je ta praksa besmislena, pa čak i štetna. On tvrdi da je vreme da se rešite kućnih mitova, jer jedini trajni spas za želudac leži u dve sasvim obične i jeftine namirnice.

Doktor stavlja tačku: Zašto soda ne radi

Dr Perišić je bio izričit u upozorenju na sodu bikarbonu koju ljudi piju na svoju ruku.

„Stari je trik, pojedete pa vam nešto ne odgovara, pa uzmete pilulu protiv kiseline. Ako vam bude bolje posle 45 minuta, to je kiselina. Kakva soda bikarbona, čoveče?! Ona neutralizuje kiselinu na pola sata, i gotovo je dejstvo, nema ga. Moraju se uzimati lekovi koji imaju prolongirani efekat, soda bikarbona je princip – drži vodu dok majstori odu“, rekao je dr Perišić.

Jedini spas za želudac: Dve namirnice pune vlakana

Ako sodu bikarbonu treba zaboraviti, nutricionistkinja Milka Raičević objašnjava šta je prava alternativa. Ona naglašava da bi želudac trebalo pripaziti i unositi dosta vlakana, koja ga prirodno jačaju i čuvaju od nadražaja.

„Vlakna čuvaju naš želudac, a ja bih pečurke izbacila. Teško su varljive, i retko ko ih podnosi. Kao i luk. Sve zavisi kako je pripremljeno“, rekla je ona, dajući kontekst zašto imamo problema sa varenjem.

Rešenja koja sadrže ta vlakna i koja su istovremeno izuzetno jeftina, nalaze se u ovim namirnicama:

1. Sirovi kupus

Milka Raičević je sirovi kupus izdvojila kao namirnicu koju previše zanemarujemo: „Sirovi kupus je najjeftinija, a vrlo zdrava namirnica, baš kao i šargarepa. Treba je jesti svežu, a ne da je ubacujemo u supu, kada se skuva organizam može da iskoristi manje zdravih sastojaka iz nje“, objasnila je. Sirovi kupus, zbog visokog sadržaja vlakana, deluje kao nežna četka za digestivni trakt, pomažući rad želuca bez iritacije.

2. Šargarepa

Druga namirnica koju nutricionistkinja naglašava da treba jesti svežu jeste šargarepa. Poput kupusa, šargarepa je puna vlakana koja pomažu želucu da radi prirodno i efikasno, neutrališući blago kiselost i štiteći sluzokožu. Oba ova namirnice treba jesti u svežem obliku, kao prvu stvar u obroku.

Oprez sa lukom (i savet dr. Perišića)

Iako je luk često na listi namirnica koje izazivaju gorušicu, dr Perišić i nutricionista se slažu da je on hranljiv, ali da je ključna priprema.

„Luk je hranljiv, ima kvercetin, Božja je namirnica. Moja pokojna majka ga je sekla na pola, pa da pocrni na plotni, pa ga je tako ubacivala u supu, znala je koliko je to zdravo“, rekao je dr Perišić.

Kao savet za pripremu, nutricionistkinja Raičević preporučuje: „Stavite luk presečen u vodu, sačekajte da izvetri sumporasti miris, pa ga tek onda dodajte u jelo i neće vam smetati.“

Ali za akutno smirivanje želuca, sirovi kupus i šargarepa ostaju izbor broj jedan.

