Niko joj ne veruje koliko godina ima: Lice bez bora duguje jelu koje Srbi obožavaju, prirodni botoks!

Ovaj žena je otkrila kako da i u zrelim godinama izgleda mladoliko i to bez botoksa

Žena je dugo proučavala japansku kulturu ne bi li otkrila kako njihove žene izgledaju tako mlado i na kraju je otkrila, tajna je u supi od kokošjih kostiju

Mama koja prkosi godinama otkrila je da svake nedelje uključuje isti obrok u svoju ishranu kako bi održala mladalački izgled.

Iako niko ne može da poveruje da ima 47 godina, a da nije koristila botoks ili druge kozmetičke filere, ona je potvrdila da je tajna u njenoj ishrani – tačnije kokošjoj supi.

Mama, redovno na svom TikTok nalogu pod imenom @40momtobe deli savete kako održati kožu elastičnom i u kasnijim godinama, te kako pobediti bore i nabore kože.

U nedavnom videu otkrila je najveću tajnu u koju se kune da usporava znakove starenja na koži, a definitivno nije botoks.

– Supa od pilećih kostiju, jedi ovo jednom nedeljno, rekla je. Ona je podelila ceo recept za jelo u naslovu svog posta:

– Dodajte pileće batke (tri do šest komada) u hladnu vodu. Zatim, dodajte začine i so.

Chiken bone soup is really tasty and helps my skin looks young. The recipe is so easy. Add chiken drumsticks (3-6 pieces) in cold water, add 2 kayanoya dashi pack or any dashi pack, sake and salt. boil for about 2 hours, add same vegetables then boil for another hour. It's really yummy❤️

Kako se priprema prirodni botoks?

Malo detaljniji recept glasi: Iseckati praziluk, celer i 2 šargarepe. Oprati pile ili kokošku (oko 1,8 kg), pa staviti u šerpu, dodati povrće, 2 neoljuštena zapečena luka i 1/2 kašičice bibera u zrnu. Preliti hladnom vodom, prokuvati i onda 2 sata kuvati na najslabijoj temperaturi. Skidati penu koja nastaje kuvanjem. Izvaditi meso i procediti bujon. Posoliti i kad se prohladi, skinuti masnoću s površine.

– Kuvati oko dva sata, dodati malo povrća pa kuvati još sat vremena. Zaista je ukusno.

„Medical News Today“ je nedavno objavio članak koji podržava da bujon od kostiju može biti koristan dodatak ishrani.

Čorba od kostiju se pravi dinstanjem kravljih, pilećih ili čak ribljih kostiju u vodi kako bi se oslobodili hranljivi sastojci i minerali iz srži unutar kostiju.

Veruje se da ova veoma hranljivo jelo štiti zglobove, smanjuje upalu creva i pomaže u spavanju.

Komentari se samo nižu

Majčina objava na TikTok-u došla je nakon što je ranije postala viralna jer je podelila još jednu hranu protiv starenja koju redovno jede kako bi njena koža bila mlada.

– Užasno miriše, rekla je nakon što je skinula poklopac da bi otkrila hranu.

– Morate ga promešati 100 puta. Ova lepljiva sluz vam daje toliko zdravstvenih prednosti!

– Istraživala sam hiljade Japanki mladog izgleda i sve jedu supu od kostiju. Dobra je hrana protiv starenja, ali ima mnogo više zdravstvenih koristi.

– Mogu da pričam zauvek o njenim benefitima, napisala je.

Skoro 23.000 ljudi je pogledalo video i svidelo mu se jer su bili zahvalni na savetu.

Međutim, komentatori su priznali da bi im je miris supe od kostiju „odvratan“. Ipak, vredi zapušiti nos i pojesti ovu supu!

