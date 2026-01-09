Nipošto soda bikarbona ako se prejedete: Evo šta radi organizmu

Za otklanjanje posledica prejedanja nipošto soda bikarbona ne sme da se koristi. To vam je kao da ste sipali kiselinu u želudac.

„To je kao da ste sipali kiselinu u želudac“. Nipošto soda bikarbona ne sme da se koristi da olakša posledice prejedanja. Može samo da vam bude gore, tvrdi nutricionistkinja.

Ljudi se ponekad vode parolom „daću sebi oduška“, pa nedelju ili više dana konzumiraju tešku hranu koja, u kombinaciji sa svim propratnim poslasticama, alkoholom, gaziranim i negaziranim sokovima u stomaku stvara osećaj težine, konstantne nadutosti i tromosti.

Kako biti umeren u svemu i kako da olakšamo posledice prejedanja, otkrila je nutricionistkinja Marija Rapajić.

Postoji način da postanemo umereni u svemu, pre svega tako što ćemo započeti dan jačim doručkom.

„Prvo, čim ustanete ujutru, doručkujte, i tako ćete izbeći prejedanja u toku dana. Znači, redovni obroci, mali obroci, pet obroka – tri bazična i dve užine – i to je jedini način da ne bude prejedanja“, naglašava nutricionistkinja.

„Do problema dolazi ukoliko sednemo i pojedemo kilogram. Onda ti kilomikroni masnoće mogu da se natalože na krvnim sudovima, doći će do hipertenzije, doći će do povišenog holesterola – i to već postaje opasno.

Alkohol i slatkiši

Problem je i to što alkohol konzumiramo uz hranu, što je pogrešno, napominje nutricionistkinja. Čašu vina bi trebalo popiti pola sata pre obroka, kao i tečnost, jer svaku tečnost koju unesemo uz hranu razređuje hlorovodoničnu kiselinu u želucu i usporava se varenje, samim tim i metabolizam masti, objašnjava Rapajićeva. Zato je najbolje piti pola sata pre i pola sata posle jela.

Pomažu li gazirana pića i soda bikarbona kada se prejedemo?

Pošto gazirana pića sadrže sodu, nama deluje da nam to ubrzava varenje i da nam je lakše, a u stvari nije, napominje nutricionistkinja.

Narodnim jezikom rečeno, za želudac je to isto kao kada prospemo nešto masno, a preko toga pospemo kiselinu. Ona će da pokupi to, ali talog će da ostane. Tako se i u našem organizmu u stvari talože ti otrovi, kada popijemo gazirano piće, objašnjava nutricionistkinja. Nipošto soda bikarbona, jer isto se dešava i kada uzmemo sodu bikarbonu. Moramo pustiti da se hrana svari na prirodan način.

Bolje je popiti čašicu nekog gorkog pića sa travama, jer ono pomaže da se hrana brže razgradi na prirodan način.

