Noge su vam uvek hladne, a cirkulacija loša: Vunene čarape ne pomažu, već 1 sastojak iz špajza

Noge su vam uvek hladne, a cirkulacija loša: mnogi se svakodnevno bore sa ovim neprijatnim osećajem, koji nije samo estetski ili prolazni problem, već signal da telo traži pažnju.

Hladne noge mogu biti posledica slabijeg protoka krvi, nedostatka fizičke aktivnosti, pa čak i određenih zdravstvenih stanja. Zato se nameće ključno pitanje: kako se izboriti sa slabom cirkulacijom i stalno hladnim nogama?

Slojevito oblačenje, topli napici, vunena odeća, udobna nepropusna obuća, kape, šalovi, rukavice, ne pomažu?

Pređite na biljna rešenja!

Beli luk

Podstiče cirkulaciju, a najbolje ga je jesti sirovog, ali možete ga dodavati i salatama, čorbama, pečenjima, ribi…

Ljute papričice

Odličan štit protiv prehlada, a podižu i temperaturu. U Italiji i Kini posebno ih koriste za bolju cirkulaciju. U nekim hladnijim oblastima ljudi u cipele i čarape ubacuju malo mlevene ljute papričice da bi se oslobodili osećaja hladnih nogu. Najbolje je da, kao oni, pospete malo mlevene kajenske papričice po nogama i obučete tople pamučne čarape, pa tek onda čizme.

Cimet

Cimet dobro deluje protiv zgrušavanja krvi i zato je odličan za bolju cirkulaciju. Uvrstite ga u tople napitke, ali i u keksiće i jutarnje pahuljice.

Đumbir

Najbolji “grejač” među čajevima je svakako đumbir. Možete napraviti i kupku, tako sto prvo sipate kašiku mlevenog đumbira (ili 200 gr seckanog svežeg đumbira) u 2 litre vode i stavite na šporet da prokuva. Skinite sa šporeta, pa ostavite poklopljeno 15 minuta, pa procedite i dodajte u kadu sa toplom vodom. Čaj je, takođe, odličan “grejač”, a možete ga kombinovati sa limunom za bolji ukus.

Beli luk, ljute papričice, cimet i đumbir nisu samo začini, već pravi saveznici u borbi protiv slabog protoka krvi i osećaja hladnoće. Njihova sposobnost da podstaknu cirkulaciju, zagreju organizam i ojačaju otpornost čini ih jednostavnim, a delotvornim izborom.

Uvrstite ih u svakodnevnu ishranu ili male rituale i primetićete da hladne noge postaju prošlost. Briga o cirkulaciji znači briga o vitalnosti celog tela – a biljni “grejači” su najprirodniji način da se ta ravnoteža povrati.

