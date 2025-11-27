Nutricionista iz Japana tvrdi: “Svaki dan jedem ovo voće, najbolji izbor za čelični imunitet!”

Japanska tvrdi da voće treba da bude na stolu svakog dana. Decu od malih nogu učite koliko je zdravo i učinkovito.

Japan, zemlja izlazećeg sunca i najdugovečnijih ljudi. Žene u proseku žive 87 godina, muškarci 81.

Glavni faktori su geografska izolovanost, klimatski uslovi, navike, disciplina u svakom segmentu života, ali i poseban način ishrane, kojeg se drže od pamtiveka. Sirova riba, nato, miso supa i pirinač spadaju u osnovne namirnice, a poznata nutricionistkinja Mičiko Tomioka otkriva da je na japanskom meniju obavezno i voće, koje je zaduženo za jačanje imunog sistema.

Rođena je u starom gradu Nari, nekadašnjoj prestonici japanskog carstva. Odrasla je na farmi, gde je njena porodica uzgajala voće. Svakog dana oko sebe je gledala nosače sa korpama punim jabuka, lubenica, jagoda, smokava, kakija i ostalih sorti koje uspevaju samo u tom kraju sveta. Voće je, kaže nutricionistkinja Mičiko Tomioka, važan deo ne samo japanske gastronomije, već i tradicije, kulture, medicine. A to nije bez razloga.

Mičiko je radila u centrima za oporavak od bolesti zavisnosti, školama i bankama hrane. Stručnjak je za biljnu ishranu, koja se zasniva na smanjivanju i izbacivanju namirnica životinjskog porekla i prerađenih proizvoda. Voće je, veruje, jedno od najmoćnijih oružja kojim raspolažemo kada je reč o podršci zdravlju i dugovečnosti. Opsednuta je njime, priznaje, a ovih pet vrsta svakog dana ima na svom stolu, u jelovniku i životu.

Jabuke

Jabuke su bogate vitaminom C, vlaknima, kalijumom i polifenolima. Takođe sadrže prebiotike i probiotike, koji podržavaju zdravlje digestivnog trakta (što je usko povezano sa funkcijom mozga i imuniteta), a dokazano je i da imaju antikancerogena svojstva. One apple a day keeps doctor away!

„Jedem ih sa korom, jer se u njoj nalazi najviše vlakana. Takođe volim da dodajem kriške u salatu ili supu, da ih pečem sa raznim jelima i pravim domaći sos“, otkriva Mičiko.

Citrusi

Od klementina i pomorandži do juzua, limuna i limete, citrusno voće je bogato vitaminima C i A, folatom, kao i kalijumom i vlaknima. Imaju i zavidnu količinu flavonoida i karotenoida, antioksidanasa koji štite naše ćelije i podržavaju imuni sistem. Vitamin C takođe pojačava apsorpciju gvožđa iz biljne hrane, što je posebno važno ako ste vegetarijanac ili vegan.

„Uvek koristim celo voće. Koru ne bacam – može da se narenda i doda u jela ili džemove. Često dodajem kriške citrusa i sok u salate. Većina ljudi baca koru, a ona sadrži mnogo folata, riboflavina, tiamina i kalcijuma.“

Bobičasto voće

Bilo da su u pitanju šumske jagode, borovnice, kupine, maline, brusnice ili godži bobice, sve to ima malo kalorija, a vrvi od vitamina, vlakana i moćnih antioksidanata poput antocijanina. Borovnice su posebno dobre za mozak i srce, dok su godži bobice bogate beta-karotenom i podržavaju zdravlje očiju.

„Trudim se da ovo voće jedem dok je sveže, u sezoni. Nije loše ni u zamrznutoj varjanti, na primer za smutije, a možete od njih napraviti i ukusne grickalice ili sočne prelive“, poručuje ugledna nutricionistkinja.

Kaki (japanska jabuka)

Kaki je bogat vitaminima A i C, vlaknima (i rastvorljivim i nerastvorljivim), kalijumom i polifenolima poput tanina i flavonoida. Istraživanja su pokazala da podržava kontrolu holesterola i krvnog pritiska, kao i da poboljšava zdravlje očiju i kože.

„Moja majka bi ih vešala u kasnu jesen, da se suše. Jeli smo ih kao grickalice, koristili ih u slatkišima („vagaši“) ili krčkali sa povrćem. Takođe volim čaj od listova kakija, koji ima antiinflamatorna svojstva i bogat, zemljani ukus.“

Smokve

Na japanskom, smokva se zove „ičidžiku“, što znači plod bez cveta. „To je zato što se cvet pojavljuje unutar ploda“. Bogate su vlaknima, vitaminima, mineralima i fitoestrogenima koji podržavaju zdravlje žena. Takođe sadrže ficin, enzim koji pomaže u varenju proteina, što smokve čini savršenom užinom. Druge zdravstvene prednosti uključuju kontrolu holesterola i smanjenje upala.

„Koristim ih i sveže i sušene, u salatama, supama, desertima, džemovima. Njihova slatkoća se sjajno slaže sa mača prahom ili crnom čokoladom.“

Saveti Mičiko Tomioke za dug i zdrav život

Kad god je moguće, konzumirajte domaće, organsko, sezonsko voće. Sveže je, ukusnije i zdravije. Jedite ceo plod – i koru, i pulpu, i vlakna – sve to ima svoju namenu i igra važne uloge u odbrani organizma od spoljnih faktora.

Jedite pažljivo i sporo, uživajte u ukusima voća. Ja svaku krišku jabuke žvaćem najmanje 20 puta, to pomaže boljem i bržem varenju, prenosi Blic žena.

Voće treba da bude na stolu svakog dana. Decu od malih nogu učite koliko je zdravo i učinkovito. I ne bojte se prirodnog šećera. Nije opasan, za razliku od rafinisanog. Voće sadrži i vlakna, vitamine i antioksidanse koji usporavaju apsorpciju šećera i štite organizam.

