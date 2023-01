Nutricionisti se kunu u ovo voće, prava je riznica zdravlja i oporavlja celo telo

Pomorandže su, osim što su veoma ukusne i osvežavajuće, prepune vitamina, minerala i antioksidansa. Zahvaljujući hranljivim materijama koje sadrži, ovo voće ima izuzetne blagodeti na zdravlje celokupnog organizma. Osim toga, nisu skupe i ima ih tokom cele godine, a zimi se naročito jedu u velikim količinama, kako bi se imunitet ojačao i sprečile prehlade.

Ovo su samo neke od prednosti konzumiranja pomorandži, koje, kako nutricionisti kažu, možete jesti svaki dan jer odlično utiču na čitavo telo.

Jačaju imunitet

S obzirom na to da sadrže tiamin, riboflavin, niacin, vitamine C i B6, folat, fosfor, magnezijum, mangan, selen i bakar, pomorandže su dobre za jačanje imunološkog sastava. Nutricionisti tvrde da jedna srednja pomorandža sadrži više od preporučene dnevne količine vitamina C, odnosno oko 70 mg.

Dobre su za kožu

Kao posledica starenja, koža pati od oštećenja slobodnih radikala. Iako je taj proces neizbežan, pomorandže ga mogu usporiti, budući da su prepune antioksidansa i vitamina C, koji pomažu da izgledamo mlađe.

Poboljšavaju vid

Vitamin A, vitamin C i kalijum, koje ovo voće sadrži u velikim količinama, odlični su za zdravlje očiju. Ako želite da vam vid i u budućnosti bude jednako dobar kao sada, nutricionisti savetuju da pojedete jednu naranču svaki dan.

Smanjuju rizik od bolesti srca

Jedan od razloga zašto ljudi obolevaju od srčanih bolesti je taj što su im arterije začepljene zbog nezdravog načina života i konzumiranja nezdrave hrane. Pomorandže imaju flavonoide koji snižavaju holesterol i sprečavaju začepljenje arterija, što štiti od srčanog udara i mnogih drugih kardiovaskularnih bolesti, piše „Healthline“..

Pomažu u razvoju mozga

Folat i folna kiselina u pomorandžama podstiču razvoj mozga, a kako se navodi, ovo voće izuzetno je preporučljivo i za trudnice, jer može sprečiti da dete ima neurološke poremećaje.

