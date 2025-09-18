Nutricionisti u šoku: Ovo je zdravije od ulja – a svi ga izbacuju iz kuće kao da je otrov

Svinjska mast se vraća – nutricionisti menjaju mišljenje, a vi je možda prerano bacate.

Godinama je svinjska mast bila na crnoj listi. Zamenjena uljem, margarinom i „zdravim alternativama“, izbačena iz kuhinja kao da je otrov. A onda su nutricionisti počeli da menjaju mišljenje – i to s razlogom.

Zašto je svinjska mast zdravija nego što mislimo?

Svinjska mast sadrži visok procenat mononezasićenih masti – istih onih koje nalazimo u maslinovom ulju. Stabilna je na visokim temperaturama, ne oksidira lako, i ne stvara štetne spojeve tokom prženja. Uz to, ima manje omega-6 masnih kiselina nego većina biljnih ulja, što znači manje upalnih procesa u telu.

Nutricionisti menjaju stav

Sve više stručnjaka priznaje da je demonizacija svinjske masti bila zasnovana na zastarelim podacima. Mast iz domaće proizvodnje, bez aditiva i industrijske obrade, može biti nutritivno vrednija od rafinisanih ulja. Naravno, ključ je u umerenosti.

Kako je koristiti pametno?

Kašičica svinjske masti u pasulju, domaćem hlebu, za prženje jaja ili povrća – to nije povratak u prošlost, već povratak zdravom razumu. Važno je da mast bude domaća, čista i da se kombinuje sa povrćem, vlaknima i zdravim navikama.

Zašto je izbacujemo iz kuće?

Zbog marketinga, straha i zabluda. Svinjska mast je postala simbol „nezdrave prošlosti“, iako je mnogima upravo ta prošlost bila zdravija od današnjeg rafinisanog menija. Vreme je da se preispitamo.

Svinjska mast nije bauk – ona je deo kulinarske tradicije koja ima šta da kaže i danas. Decenijama je bila osnova domaće kuhinje, korišćena u pripremi pita, testa, variva i prženja. Ljudi su jeli jednostavno, iskreno, bez industrijskih dodataka, i osećali se sito i zdravo. Danas se mast vraća u recepture ne iz nostalgije, već iz potrebe za autentičnom ishranom, oslobođenom marketinških zabluda. U vremenu kada se sve više govori o povratku korenima, svinjska mast zaslužuje novo mesto na trpezi – sa dozom razuma i poštovanja prema tradiciji.

