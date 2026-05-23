Nutricionisti upozoravaju: Ovih 5 „zdravih“ doručaka uzrokuju pad energije pre podneva, zbog njih osećate veliki umor

Doručak se često naziva najvažnijim obrokom u danu. ali ako vam nivo energije redovno pada oko 10 sati ujutru, nutricionisti upozoravaju da problem možda nije količina sna koju dobijate, već ono što jedete za doručak.
Naime, neke namirnice koje smatramo „zdravim“ mogu podići nivo šećera u krvi, a zatim izazvati podjednako brz pad energije
Hrana bogata šećerom i rafinisanim ugljenim hidratima može vam dati brz nalet energije. Pošto se se brzo vari, nutricionisti upozoravaju da često izaziva iznenadne skokove i padove šećera u krvi.
Rezultat je umor, loša koncentracija i želja za još grickalica pre ručka. Ipak, dobra vest je da male promene u vašem doručku mogu značajno stabilizovati vašu energiju tokom celog jutra.
U našem svakodnevnom životu, ovo je uobičajen scenario: brzi doručak sa kafom pre posla, žitarice, beli hleb ili voćni jogurt, a zatim još jedna kafa jer vam nivo energije naglo pada. Ali upravo su ove „brze“ opcije često uzrok jutarnjih energetskih kriza.
5 „zdravih“ doručaka uzrokuju pad energije i pospanost
Žitarice
Žitarice spremne za jelo su praktične i brze. Međutim, mnoge žitarice sadrže velike količine šećera i rafinisanih ugljenih hidrata. To može izazvati nagli skok šećera u krvi. Ako ne želite da ih potpuno izbacite, pokušajte da ih kombinujete sa proteinima, kao što su grčki jogurt ili jaje, da ublažite ovaj efekat.
Beli hleb
Tost, peciva ili đevreci od belog brašna brzo podižu nivo glukoze u krvi, često već 15 minuta nakon obroka. Razlog je jednostavan: rafinisano brašno sadrži manje vlakana i brže se vari. Ako već jedete hleb za doručak, jaja, avokado ili drugi proteinski dodaci su bolji izbor umesto slatkih namaza.
Voćni sok
Iako se smatra zdravim izborom, voćni sok može biti skriveni uzrok skokova šećera u krvi. Za razliku od celog voća, sok gotovo da nema vlakana koja bi usporila apsorpciju šećera. Ako ne želite da se potpuno odreknete soka, pokušajte da smanjite ili zamenite smutijem.
Voćni jogurt
Aromatizovani jogurti i prelivi poput granole često sadrže značajne količine šećera ili zaslađivača. Nutricionisti upozoravaju da kombinacija mlečnih proizvoda, dodatog šećera i zaslađenih žitarica može lako izazvati pad energije.
Instant ovsena kaša
Ovsena kaša se često smatra idealnim doručkom, ali nisu sve ovsene kaše jednake. Instant sorte su sitnije mlevene i brže se vare, što znači brži porast šećera u krvi. Takođe često sadrže sušeno voće i dodate zaslađivače.
Doručak koji pruža stabilnu energiju
Stručnjaci preporučuju doručak koji kombinuje proteine, vlakna i zdrave masti jer takva kombinacija osigurava sporije oslobađanje energije.
Jaja
Jedno srednje jaje sadrži oko šest grama proteina, zdravih masti i vrlo malo ugljenih hidrata. Zato jaja mogu pomoći u stabilizaciji energije tokom celog jutra.
Avokado
Avokado sadrži zdrave mononezasićene masti, vlakna i malo proteina, što duže daje osećaj sitosti. Klasičan tost sa avokadom na integralnom hlebu može biti dobar izbor.
Integralni hleb
Integralne verzije hleba imaju više vlakana i niži glikemijski indeks, što znači da sporije podižu šećer u krvi. Hleb sa semenkama dodatno povećava nutritivnu vrednost.
Proteinski smuti
Ako volite smutije, pokušajte da koristite bobičasto voće umesto tropskog voća i dodajte grčki jogurt, semenke ili lisnato zelenilo. Ovo će vam dati više proteina i vlakana.
Grčki jogurt
Za razliku od jogurta sa ukusom, običan grčki jogurt je bogat proteinima i probioticima. Sa malo bobičastog voća i cimeta, može biti zasitan doručak.
Ovsena kaša (klasična)
Zamenite instant varijante valjanim ili seckanim ovsom, koji se sporije vari. Dodajte orašaste plodove, semenke ili jogurt za više proteina.
