Ovo povrće deluje kao tuš za creva i smanjuje nadutost, a u Srbiji ga skoro niko ne jede

Artičoka je nutritivna bomba koja čisti creva i smanjuje nadutost za 40 odsto, a ovde u Srbiji je niko ne jede.

‍Kažu da je nutritivna bomba, a kod nas je gotovo niko ne stavlja u korpu. Razlog je banalan: ne znamo šta bismo s njom. Reč je o artičoki, povrću koje na mediteranskim trpezama važi za delikates, a nutricionisti je sve češće porede sa unutrašnjim tušem za creva.

Naučni podaci sugerišu da bi je trebalo gledati kao lekovitu namirnicu, a ne kao egzotični prilog koji se sezonski pojavi i nestane. Njen efekat na varenje toliko je izražen da postaje tema ozbiljnih istraživanja.

Zašto je artičoka probiotik kakav vaša creva traže

Artičoka spada u najbogatije izvore inulina, posebne vrste rastvorljivih vlakana sa prebiotskim dejstvom. Inulin se ne razgrađuje u želucu. Putuje netaknut do debelog creva, gde postaje hrana za korisne bakterije.

Rezultat je merljiv: redovan unos inulina podiže broj bifidobakterija, jača imuni odgovor i smanjuje upalne procese duž creva. To je tihi posao koji se odvija dok vi mislite o nečemu drugom.

Efekat tuša – kako cinarin ispira jetru

Tajni sastojak zove se cinarin. To je antioksidans koji tera jetru da proizvodi više žuči, a žučnu kesu da je brže izbacuje. Žuč razgrađuje masti i odnosi toksine van organizma.

Kada protok žuči poraste, sistem se doslovno ispira. Jetra dobija prostor da se regeneriše, a creva efikasnije guraju otpadne materije ka izlazu.

Otuda i nadimak tuš za unutrašnje organe.

Pomoć kod nadutosti i nervoznih creva

Ako vam stomak naduva posle skoro svakog obroka, ova nutritivna bomba zaslužuje mesto u jelovniku. Kod ljudi sa sindromom iritabilnog creva, artičoka pokazuje konkretne rezultate, a ne samo marketinška obećanja.

U studiji objavljenoj u časopisu „Journal of Alternative and Complementary Medicine“, istraživanje Bundija i saradnika o ekstraktu lista artičoke kod osoba sa sindromom iritabilnog creva pokazalo je značajno smanjenje tegoba nakon nekoliko nedelja primene.

Ekstrakt pomaže da se peristaltika normalizuje, pa gasovi ne ostaju zarobljeni.

Sitost koja traje satima

Vlakna usporavaju pražnjenje želuca i smiruju nagle skokove šećera u krvi. Posle obroka sa artičokom retko vas u tri popodne udari žudnja za čokoladicom. Energija ostaje ravna, a glad odlazi u drugi plan.

Iz tegle, zamrznuta ili sveža artičoka

Dobra vest za one koji nemaju vremena za čišćenje sveže artičoke: srca iz tegle, u ulju ili salamuri, i zamrznuta srca zadržavaju vlakna i cinarin.

Ubacite ih u salatu, rižoto, testeninu ili ih zapecite u rerni sa maslinovim uljem i limunom.

Jedno upozorenje koje se previše puta preskoči: zbog snažnog dejstva na žuč, osobe sa kamenom u žučnoj kesi treba prvo da pitaju lekara pre nego što naglo povećaju unos ovog povrća. Ovde umerenost nije floskula, već pravilo.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

