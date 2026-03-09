Stručnjaci savetuju da ovu namirnicu jedete za doručak jer daje energiju, dugo drži sitost i pozitivno utiče na zdravlje.

Obavezno jedite jednu namirnicu za doručak – zdravo, a ceo dan vas drži sitim.

Doručak se često smatra najvažnijim obrokom u toku dana, ali nije svaka hrana podjednako dobra za početak jutra.

Stručnjaci za ishranu ističu da postoji jedna namirnicu koju bi gotovo svako trebalo redovno da jede ujutru jer pruža dugotrajan osećaj sitosti i stabilan nivo energije.

Reč je o ovsenim pahuljicama, koje su bogate vlaknima, posebno beta-glukanom. Ova vrsta vlakana usporava varenje i pomaže da se duže osećate siti, zbog čega je ova namirnicu idealan izbor za doručak.

Zašto je ova namirnica toliko dobra za svako jutro?

Ovsene pahuljice sadrže složene ugljene hidrate koji se postepeno razgrađuju u organizmu. Upravo zbog toga ne dolazi do naglog skoka šećera u krvi, što znači da ćete imati stabilnu energiju tokom jutra.

Još jedna prednost ove namirnicu jeste to što sadrži i značajnu količinu vitamina, minerala i antioksidanasa. Redovno konzumiranje može pomoći u očuvanju zdravlja srca, regulaciji holesterola i boljoj probavi.

Kako najbolje jesti ovu namirnicu?

Postoji mnogo načina da uvrstite ovu namirnicu u doručak. Najjednostavniji način je da ovsene pahuljice skuvate u vodi ili mleku i dodate voće, orašaste plodove ili malo meda.

Na taj način dobijate kompletan i hranljiv obrok koji će vas držati sitim satima. Upravo zato nutricionisti preporučuju da ova namirnicu postane deo vaše jutarnje rutine.

Ako često osećate glad već nekoliko sati nakon doručka, moguće je da vašem organizmu nedostaje dovoljno vlakana i složenih ugljenih hidrata. Upravo zato je dobro da u svoj jelovnik uvedete ovsene pahuljice.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com