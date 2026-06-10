Ovaj napitak Rusi piju vekovima da očiste telo od otrova – košta samo 50 dinara

Čisti telo od otrova za pola sata, košta 50 dinara i pravi se za pet minuta. Probajte stari ruski recept već sutra.

Dve kašičice crnog bibera, pola litra vode, prstohvat soli. To je recept zbog kojeg ruske domaćice generacijama veruju da ovaj napitak čisti telo od otrova i skida kilograme oko struka. Sve košta tek pedesetak dinara po šolji.

Priča zapravo nije počela u Rusiji. Potekla je iz indijske ajurvedske tradicije, gde se biber u toploj vodi koristio kao narodni lek još mnogo pre nego što je reč „detoks“ uopšte ušla u modu.

Karavanskim putevima ovaj recept je stigao do ruskih trpeza, gde se toliko odomaćio da ga danas smatraju svojim.

Šta tačno radi biberna voda u organizmu

Aktivni sastojak u zrnu crnog bibera zove se piperin. On daje biberu onu prepoznatljivu oštrinu, a prema dostupnim istraživanjima može uticati na termogenezu i razgradnju masti, što delom objašnjava zašto se napitak vekovima vezuje za mršavljenje. Reč je o blagom efektu, ne o čudu u šolji.

Topla biberna voda podstiče znojenje i češće mokrenje. Tim putem telo izbacuje višak tečnosti, mokraćnu kiselinu i ureu, a pore se otvaraju. Zato se u narodnoj medicini veruje da ovaj napitak čisti telo od otrova bez napornih dijeta i skupih preparata.

Piperin ima i jednu manje poznatu osobinu, pojačava upijanje drugih materija, što potvrđuje i istraživanje o uticaju piperina na bioraspoloživost objavljeno u časopisu „Planta Medica“.

Recept koji se pravi za pet minuta

500 ml hladne vode u manju šerpu

dve kašičice sveže mlevenog crnog bibera

prstohvat krupne soli kad voda počne da ključa

kuvati na srednjoj vatri dva do tri minuta

procediti kroz gusto sito i piti dok je još toplo

Hladna verzija ne radi isto. Toplota oslobađa piperin iz mlevenih zrna, pa napitak treba popiti dok se još puši iznad šolje. Ako vam je ukus preoštar, dodajte krišku limuna, nikako šećer.

Da li je bezbedno piti ovaj napitak svaki dan

Jedna šolja dnevno smatra se umerenom merom za zdravu odraslu osobu. Više od toga nadražuje sluznicu želuca, naročito ako pijete na prazan stomak i već imate gastritis ili refluks.

Trudnice i osobe na terapiji za pritisak ili razređivanje krvi treba prvo da se posavetuju sa lekarom, jer piperin pojačava apsorpciju nekih lekova.

Ruskinje ga uglavnom piju ujutru pre doručka, ili uveče umesto čaja. Pored efekta na metabolizam, biber se u narodu pominje i kao pomoć kod prehlade, zapušenog nosa i slabog varenja, kao stari trik koji košta manje od jedne kafe iz automata.

Sitnica koja kvari ceo efekat

Greška broj jedan. Većina vas koristi biber iz kesice koji u kuhinji stoji dve godine. Takav biber je izgubio i miris i piperin, pa će napitak biti samo slana topla voda sa mrljom na dnu.

Kupite cela zrna i sameljite ih neposredno pre kuvanja. Razlika u jačini je dramatična, a cena ostaje ista.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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