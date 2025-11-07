Očistite telo za samo 1 dan: Višak vode, toksini i kilogrami nestaju bez muke

Najbrži reset ikada! Zaboravite gladovanje i muku – višak vode, toksini i otečenost nestaju za 24 sata!
Ne možete obnoviti celo zdravlje za dan. Ali možete organizmu priuštiti odmor od loše hrane i šećera. Ovaj detoks vraća ravnotežu. Pomaže da shvatite koliko se dobro osećate kada se hranite zdravo.
Tog dana izbegavajte: prerađene namirnice, šećer, slatke žitarice, soseve, mlečne proizvode, crveno meso, so i pojačivače ukusa.
Cilj je: jesti zdravu i organsku hranu. Preporučuje se hrana bogata vlaknima, supe, sirovo voće i povrće (smutiji, salate, grickalice). Neophodni su i proteini biljnog porekla (mahunarke, orašasti plodovi). Konzumirajte namirnice bogate vitaminom C i B, i antioksidantima.
Satnica za savršen detoks: Plan ishrane i digitalni odmor
Veče pred detoks ležite ranije. Ne gledajte TV pred spavanje.
6:00 Buđenje. Dan započnite meditacijom i dubokim disanjem.
6:30 Popijte vodu. Doručkujte lagano (smuti, orašasto voće).
7:00 Ugasite uređaje (telefon, tablet, kompjutere). Potreban Vam je i digitalni detoks. Smanjićete stres.
10:00 Pijte vodu. Pojedite tanjir domaće supe od povrća.
12:00 Ručajte jelo od povrća i namirnice koje sadrže proteine.
15:00 Grickajte sirovo voće ili povrće. Uradite vežbu disanja od 10 minuta.
17:00 Idite u šetnju (najbolje kroz prirodu). Šetnja podstiče cirkulaciju i jača imunitet.
18:30 Večerajte tanjir supe od povrća i napravite ukusnu salatu (bez mesa i mlečnih proizvoda).
20:00 Vežbajte jogu.
21:30 (ili 22:00) Pre spavanja razmislite o stvarima na kojima ste zahvalni.
Nakon ovog dana bićete puni energije. Razmislićete o promeni ishrane. Usvojićete zdrave navike. Polako ćete vratiti balans.
Napomena: Ako želite da ponovite detoks režim, konsultujte se sa stručnjakom!
