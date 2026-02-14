Odlučio da godinu dana jede samo ribu, kad je otišao na pregled zaprepastio se i on i lekar

Za svoj dokumentarni film Pol je odlučio da godinu dana jede samo ribu i riblje proizvode i da posle ovog izazova testira svoje telo.

Verovatno dosta slušate o tome koliko je riba zdrava, a autor i pecaroš Pol Grinberg rešio je to da proveri u eksperimentu na sopstvenom telu i da godinu dana jede samo ribu.

Za svoj dokumentarni film „Riba na mom tanjiru“, Pol je odlučio da godinu dana jede samo ribu i riblje proizvode i da posle ovog izazova testira svoje telo.

Godinu dana jede ribu za doručak, ručak i večeru. Kaže da to nije bio lak zadatak, iako voli da jede ribu, Nije naviknut da je jede svaki dan i to za sva tri obroka. Ipak, uspeo je da pobedi u ovom izazov. Posle godinu dana otišao je na pregled.

Ispostavilo se da su mu rezultati bili skoro nepromenjeni, osim što je u međuvremenu dobio povišen krvni pritisak.

Doduše, rezultati nisu bili toliko loši. Pol kaže da se sjajno osećao i da je imao dosta energije- Za tih godinu dana nijednom nije bio bolestan ili prehlađen.

I medicinski stručnjaci su se kasnije pozabavili Polovim istraživanjem. Doneli su sledeći zaključak: Riba nije štetna, već je jako korisna za organizam samo kada se konzumira u umerenim količinama.

Sve što je preterano ima tendenciju da ugrozi stanje u organizmu. Omega 3 kiseline, cink, gvožđe i drugi minerali i vitamini u ribi su neophodni za zdrav život. Male količine žive su znak da ribu ne smete jesti često. Savršena mera je jednom ili dva puta nedeljno. Na taj način ćete svom telu obezbediti sve što vam treba i to u potrebnim količinama, prenosi Muški magazin.

(Nova.rs)

