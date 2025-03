Odrekla se šećera na mesec dana, pa otkrila pet moćnih promena: ‘Iznenadila sam se’

Poznata autorka kuvara, voditeljka podkasta i preduzetnica Radi Devlukia (34) poznata je po svojim vegetarijanskim receptima. Ona je u video snimku na svom Tik Toku otkrila da se odrekla šećera na 30 dana i tvrdi da je doživela neke iznenađujuće promene.

Radi je svoj prvi dan bez šećera opisala kao „prilično užasan“. Tvrdi da je imala „glavobolje, malo energije i sve simptome povlačenja“. Prestanak unosa šećera može izazvati mentalne i fizičke reakcije u rasponu od anksioznosti ili razdražljivosti do poremećaja sna, depresivnog raspoloženja, vrtoglavice, umora, mučnine i poteškoća sa koncentracijom. Ovi simptomi obično nestaju nakon nekoliko dana ili nedelja.

Ali uprkos tome, Devlukia tvrdi da je doživela pet značajnih promena.

1. Poboljšana koža

Posle samo tri dana bez šećera, Radi je primetila da joj se koža „potpuno očistila“ i da izgleda „zategnutije i sjajnije nego ikada ranije“, a akne su nestale sa njenog čela. Olay podržava ove nalaze, navodeći da smanjenje šećera može poboljšati zdravlje kože smanjenjem glikacije, što minimizira bore, stabilizuje nivo insulina u borbi protiv akni i poboljšava zadržavanje vlage u koži.

2. Manje želje za nezdravom hranom

Radi je otkrila da samo nedelju dana nakon što je započela dijetu bez šećera, više nije žudela za „super slanom, super slatkom i super prerađenom hranom“ koju je nekada želela. Potpuno je izgubila želju za takvom hranom. Njeni ukusi su se prilagodili i našla se kako poseže za „sočnim bobicama“, koje sada „imaju ukus bombona“.

Integris Health je potvrdio da nakon nekoliko dana bez šećera, pupoljci ukusa mogu ponovo da se kalibriraju i hranu čine ukusnijom. Stručnjak za ishranu dijetetičar Samanta Kaseti rekla je za Well+Good: „Kada smanjite količinu šećera, možda ćete otkriti da hrana za koju ste nekada mislili da je bljutava ili da nije dovoljno slatka počinje da ima bolji ukus. Vaše nepce postaje osetljivije na prirodnu slatkoću prave hrane poput voća, pa čak i povrća.

3. Bolji fokus

Dve nedelje kasnije, Radiin fokus se izoštrio i „magla mozga je bila daleka uspomena“. Dok slatkiši u početku mogu povećati fokus, ovaj efekat je kratkotrajan, jer nivoi glukoze obično opadaju nakon oko 20 minuta, što dovodi do ometanja i nedostatka koncentracije.

Isključivanje šećera može poboljšati kognitivnu i mentalnu produktivnost, prema Integris Health-u. Nutritional Neuroscience objavila je studiju koja povezuje unos šećera sa kognitivnim problemima i negativnim promenama u frontalnom korteksu mozga.

4. Manje osetljivi zubi

Radi je takođe doživela jedan neočekivani simptom – smanjenu osetljivost zuba. Isključivanje šećera ne samo da pomaže u smanjenju karijesa, već može pomoći i u smanjenju osetljivosti zuba.

Green Acres Family Dentistry je objasnio da prekomerna konzumacija šećera može doprineti osetljivosti zuba zbog činjenice da hrana i pića sa visokim sadržajem šećera mogu dovesti do erozije gleđi, otkrivajući osetljivi dentin.

5. Više energije

Posle četiri nedelje, Radi se „budila sa više energije i bez jutarnje magle“. Ishrana bogata šećerom može izazvati dnevne padove energije i nestalne nivoe energije, ostavljajući vas umornim i razdražljivim.

Smanjivanje šećera i jedenje više hrane bogate vlaknima i celih žitarica može dovesti do ravnomernijeg oslobađanja šećera u krvotok, stabilizujući nivoe energije. Britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS) upozorila je da konzumiranje previše dodatog šećera može dovesti do debljanja i karijesa.

Rekli su da veštački šećeri, koji se dodaju u hranu ili piće, i šećeri koji se prirodno javljaju u hrani, ne bi trebalo da čine više od pet odsto vaših dnevnih kalorija. To znači da odrasli ne bi trebalo da konzumiraju više od 30 grama slobodnih šećera dnevno. Deca od sedam do deset godina ne bi trebalo da unose više od 24 grama besplatnih šećera dnevno, a deca od četiri do šest godina ne bi trebalo da unose više od 19 grama, piše Bristol live.

(Net.hr)

