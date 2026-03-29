Omega 3 masne kiseline, čudo za zdravlje ili opasnost? Evo koje ribe treba izbegavati

Omega 3 masne kiseline pomažu u snižavanju krvnog pritiska i nivoa triglicerida, bolju funkciju krvnih sudova i smanjuju upalne procese.

Nikakva tajna nije da je riba jedan od najzdravijih izbora na jelovniku. Osim što je bogata proteinima i ima malo zasićenih masti, sadrži i omega 3 masne kiseline koje mogu da smanje rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nisu sve vrste ribe podjednako zdrave i da neke treba konzumirati umereno.

Riba je vredan izvor omega 3 masnih kiselina, vitamina D i selena. Ove hranljive materije pomažu u snižavanju krvnog pritiska i nivoa triglicerida, poboljšavaju funkciju krvnih sudova i smanjuju upalne procese u organizmu.

Takođe imaju važnu ulogu u prenatalnom i postnatalnom neurološkom razvoju.

Iako se omega 3 masne kiseline mogu unositi i putem dodataka ishrani, poput ribljeg ulja, lanenog semena ili oraha, riba se i dalje smatra njihovim najboljim prirodnim izvorom.

Nutricionistkinja i dijetetičarka dr Felisija Stoler ističe da je riba oduvek bila važan deo ishrane stanovnika takozvanih „plavih zona“ – regiona u kojima veliki broj ljudi doživi i sto godina. U tim područjima ishrana se uglavnom zasniva na biljnoj hrani, uz manje količine životinjskih proteina, među kojima je i riba.

Oprez sa ribama koje sadrže živu

Uprkos brojnim prednostima, neke vrste ribe mogu predstavljati zdravstveni rizik ako se jedu u većim količinama. Tragovi žive nalaze se u gotovo svim ribama i školjkama. Iako male količine obično ne predstavljaju opasnost, veća izloženost može biti toksična.

Metil-živa se povezuje sa nizom zdravstvenih problema, uključujući usporen neurološki razvoj, gubitak perifernog vida, smanjenu pokretljivost i koordinaciju, oštećenje govora i slabost mišića, navodi Američka agencija za zaštitu životne sredine.

Posebno su ugrožene trudnice. Izloženost trudnica metil-živi može uticati na razvoj nervnog sistema fetusa. Prema Agenciji za registar otrovnih materija i bolesti, veće količine mogu izazvati trajna oštećenja mozga i nervnog sistema.

Zbog toga stručnjaci savetuju oprez sa ribama koje imaju visok sadržaj žive. Trudnice, dojilje i mala deca treba posebno da ih ograniče. Među takve vrste spadaju ajkula, sabljarka, kraljevska skuša i tuna.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

