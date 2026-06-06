Omega-3 masne kiseline: jedna namirnica nedeljno menja vam hormone, kožu i raspoloženje, a većina žena je zaobilazi

Ako u poslednjih sedam dana niste pojeli ni komad masne ribe, ni šaku oraha, ni kašiku lanenog semena, vaše telo verovatno već pravi tihi deficit. Omega-3 masne kiseline ne ulaze u organizam same od sebe, telo ih ne proizvodi, a kod žena njihov manjak prvo udari tamo gde najmanje očekujete, na hormone, raspoloženje i kožu.
Većina ljudi ih svrstava u kategoriju „dobro za srce“ i tu se priča završava. Greška. Kod žena su omega-3 mnogo više od kardio polise, one diraju u sve, od PMS-a do menopauze.
Zašto su omega-3 masne kiseline kritične baš za žene
Ženski hormonski sistem se menja svake nedelje, pa i svakog dana. Omega 3 masne kiseline pomažu telu da reguliše upalne procese koji prate ciklus, što direktno utiče na bolove, naduvenost i raspoloženje pred menstruaciju. Manje upale znači manje grčeva i mirniji nervni sistem.
U trudnoći potrebe za DHA komponentom skaču jer beba gradi mozak i retinu. U menopauzi se priča okreće ka mozgu i emocijama, baš tu gde mnoge žene osete najveći udarac.
Šta su tačno omega-3 masne kiseline
To su esencijalne masne kiseline koje organizam ne sintetiše sam. Tri glavna oblika su ALA iz biljnih izvora, te EPA i DHA iz ribe i algi. Unose se isključivo kroz hranu ili suplemente.
Mozak, fokus i raspoloženje pred i tokom menopauze
Ovde priča postaje konkretna. Prema sistematskom pregledu objavljenom u časopisu „Nutrients“, istraživanje o uticaju omega-3 na emocije i kogniciju tokom menopauze ukazuje da suplementacija može povoljno delovati na anksioznost, depresivna raspoloženja i mentalnu jasnoću u tom periodu. Nije čarobni štapić, ali je nutritivni saveznik koji se isplati.
Žene koje rade po smenama, brinu o deci i roditeljima istovremeno, ili jednostavno žive ubrzano, najčešće prijavljuju maglu u glavi. Zdrave masti omega-3 ne rešavaju iscrpljenost, ali daju mozgu sirovinu sa kojom on može da funkcioniše.
Koža, kosa i sjaj koji krema ne može sama
Skupa krema bez omega-3 u ishrani je kao farba na vlažnom zidu. Ove masti učestvuju u građi ćelijske membrane, čuvaju hidrataciju iznutra i smiruju iritacije. Kosa postaje manje suva, a koža prestaje da se ljušti po jagodicama čim padne temperatura.
Najbolji izvori omega-3 koje žene najčešće preskaču
Apoteka je poslednja stanica. Prva je tanjir.
- Masna riba: losos, sardine, skuša, haringa, dva puta nedeljno
- Laneno seme, sveže samleveno, kašika dnevno u jogurt ili kašu
- Čia seme, namočeno preko noći, dve kašike
- Orasi, šaka dnevno, ne više od toga
- Ulje od algi, biljna alternativa EPA i DHA, posebno za vegetarijanke
Ako jedete ribu jednom u dva meseca i mislite da ste pokrili kvotu, niste. Suplement od riblje masti ili algi tada postaje razuman izbor, ali ga prvo proverite sa lekarom ako pijete lekove za razređivanje krvi.
Najveća greška u svakodnevnoj ishrani
Previše suncokretovog ulja, premalo masne ribe. Tako izgleda prosečan tanjir kod nas. Odnos omega-6 prema omega-3 se otrgao kontroli, a telo to oseti kroz hroničnu sitnu upalu koja se ne vidi na analizama, ali se oseća u zglobovima i koži.
Recite iskreno, koliko puta ste ove nedelje na tanjiru imali sardine ili laneno seme? Podelite u komentarima šta vam je najteže da uvrstite u svakodnevnu ishranu
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.
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