Omiljena salata Srba nije baš tako zdrava: Nikada ne jedite ove 2 vrste povrća zajedno, evo i zašto

Ubedljivo najpopularnija salata na ovim prostorima, ali da li ste ikada zapitali u kojoj meri je zdrava?! Ovo su sve zablude o hrani

Salata sa krastavcem i paradajzom omiljena je na našim prostorima, ali da li je zdrava?

Kod varenja hrane, različite namirnice se vare drugačije zbog čega je potrebno da vodite računa koje namirnice kombinujete u vašim obrocima.

Loša kombinacija namirnica može da dovede do problema sa varenjem, gasovima, nadimanjem, bolovima u stomaku, mučninom, umorom i probleme sa stolicom. Mešanje namirnica koje se vare sporo i brzo nije dobra ideja jer će laganije namirnice samo da projure kroz naša creva dok se druge još budu varile ili polusvarene dospevaju u creva i prave probleme. To može da dovede celo telo u opasnost.

Proces fermentacije dovodi do pojave gasova, nadimanja i bola u stomaku kao i problema sa crevima. Krastavce i paradajz ne treba nikada jesti zajedno. Kada se nađu u stomaku, započinje proces fermentacije, a kiselina koja se oslobađa u stomaku izaziva probleme sa varenjem.

Ovo su samo neke od kombinacija koje nikada ne biste trebali da probate zajedno.

Voće nakon obroka nije dobra ideja

Voću treba mnogo vremena da se svari i nikada ne ostaje dugo u stomaku. Ukoliko jedete voće posle obroka rizikujete vino u stomaku koje može da izazove želudačni refluks i druge probleme sa varenjem.

Makaroni sa sirom

Popularan obrok koji treba izbegavati jer su makaroni puni skroba kojima je potreban različito vreme za varenje nego li proteinima.

Omlet sa mesom i sirom

Omiljeni obrok mnogih, ali trebate da vodite računa o unosu proteina pa birajte jednu vrstu po obroku.

Nikada ne kombinujte hleb i sok

Hleb i nudle nikada ne konzumirajte sa sokom od pomorandže jer kiselina iz soka može da uništi enzime potrebne za varenje skroba.

Povrće i sir

Ukoliko jedete povrće sa sirom rizikujete probleme sa nadimanjem.

Lubenica i dinja

Ovo voće je najbolje jesti odvojeno, a ne u kombinaciji sa nekim drugim voćem.

Banane i mleko

Kombinacija mleka i banana poznata je po tome što usporava varenje. Ljudi obično dodaju u svoju činiju sa doručkom mleko ili jogurt, a ova kombinacija usporava varenje i narušava crevnu floru. To pogotovo važi za dodavanje ananasa u jogurt koji bustuje aktivn esastojke koji uzrokuju trovanje hranom.

(Telegraf.rs/newsbugmedia.com)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com