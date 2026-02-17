Omiljeni doručak spremljen na ovaj način ima neverovatan efekat na organizam

Imate stalni problem sa nadutošću i varenjem? Spremite palentu na ovaj način i osetićete razliku već nakon prvog doručka.

Ako se svako jutro budite naduti, vreme je da zamenite teška peciva doručkom koji zapravo rešava problem. Palenta nije samo starinski obrok, već najprostiji način da pokrenete varenje i izbacite toksine bez ikakve muke.

Kukuruzno brašno ili griz veoma pozitivno utiču na opšte zdravlje ljudi. Palenta ne sadrži gluten, pa je pogodna za sve one koji su suočeni sa preosetljivošću na gluten, zasitna je i preporučuje se svim uzrastima.

Mnogi od vas sećaju je se iz detinjstva, ali ukoliko ste do sada verovali da se palenta uglavnom vezuje za hranu za bebe, odmah ćemo vam reći da ste u velikoj zabludi.

Palenta je ukusna sama po sebi, ali uz pravilnu pripremu, omiljene začine i dobar prilog, može biti mnogo više od ukusnog obroka. Takav obrok je izuzetno hranljiv, pun dobrih vlakana, minerala i vitamina.

Ukusno i dobro za zdravlje – šta više poželeti od jednog obroka?!

Zdravstvene prednosti palente

Palenta sadrži prirodne masti, odnosno karotenoide, a upravo su te zdrave masti zaslužne za bolje funkcionisanje naših creva. Kukuruz takođe sadrži velike količine fosfora, magnezijuma, cinka, kalijuma, bakra, selena i mangana.

Zahvaljujući kukuruzu, palenta ima veoma malo kalorija, pa je idealan obrok za mršavljenje. Jedna je od najboljih i najefikasnijih namirnica koje se preporučuju za konzumaciju, jer se priprema brzo i lako, ukus joj je vrlo blag i prijatan, zasitna je, a uz to ne stvara osećaj težine u stomaku.

Palenta jača i ćelije debelog creva, što je još jedan razlog za njenu konzumaciju. Osim što će ih ojačati, palenta će delovati i antioksidativno na ceo organizam, a ne samo na creva, piše Elle.si.

Palenta snižava holesterol zbog dobrih masti koje sadrži, ali sadrži i dobra vlakna i složene ugljene hidrate, zbog čega će sprečiti pojavu viška kilograma.

Kako pravilno pripremiti palentu?

Sipajte 3,5 šolje vode u šerpu.

Zatim dodajte malo ulja i prstohvat soli.

Kada provri, smanjite temperaturu na minimum i uz stalno mešanje sipajte jednu šoljicu kukuruzne palente.

Prilikom mešanja preporučuje se upotreba drvene kašike, zbog same oksidacije, do koje može doći pri upotrebi metalne kašike. Takođe, nećete pogrešiti ako u palentu dodate svoje omiljene semenke, začine ili povrće.

Prijatno!

