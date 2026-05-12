Omiljeno starinsko jelo iz Vojvodine: Sprema se za 30 minuta, a melem je za creva i probavu

Flekice sa kupusom su melem za creva i probavu, a spremne su za pola sata. Vojvođanske bake su ovaj recept čuvale kao nešto najvrednije. Samo četiri sastojka, jedna šerpa i znanje koje se prenosilo s kolena na koleno.

Zašto su flekice sa kupusom pravi melem za creva i probavu

Kupus je tiha zvezda srpske kuhinje. Pun je vlakana, vitamina C i K, a sadrži i jedinjenja koja podržavaju rad jetre.

Kuvana testenina uz dinstani kupus daje stabilnu energiju, bez naglih skokova šećera. Upravo zato ovo jelo deluje kao prirodni balzam za varenje i smiruje nadut stomak posle teških obroka.

Kombinacija je jednostavna, ali pametna.

Vlakna iz kupusa hrane dobre bakterije u crevima, dok testenina apsorbuje sokove i čini obrok zasitnim. Posle tanjira flekica, sledeća dva sata nećete tražiti grickalice.

Sastojci za flekice sa kupusom:

1 glavica belog kupusa, težine od 1 do 1,5 kilograma

3 do 4 kašike ulja za dinstanje

so i sveže mleveni biber po ukusu

250 grama flekica (kvadratići 2×2 cm) ili druge kratke posne testenine

opciono: prstohvat slatke aleve paprike i list lovora

Priprema:

Kupus iseckajte na tanke rezance. U široj šerpi zagrejte ulje i ubacite kupus, pa poklopite. Dinstajte ga u sopstvenom soku, bez dodavanja vode, jer tako zadržava sve vitamine.

Posolite i pobiberite po ukusu, a ako volite blago dimljenu notu, dodajte prstohvat aleve paprike pred kraj.

Tu je ključni trik koji bake nisu otkrivale: kada kupus pusti sok, malo pojačajte vatru i ostavite poklopac napola otvoren.

Suvišna tečnost ispari, a šećeri iz kupusa lagano karamelizuju.

Dobijete zlatnu boju i blago slatkast ukus, što je upravo ono po čemu se domaće flekice razlikuju od bilo koje brze verzije.

Posle dvadesetak minuta, kada kupus omekša i porumeni, dodajte flekice koje ste prethodno skuvali u slanoj vodi i ocedili.

Sve dobro promešajte, ostavite još dva minuta na tihoj vatri da se ukusi sjedine, pa servirajte vruće.

Male cake za savršen rezultat

birajte čvrstu glavicu kupusa, sa svetlim listovima bez mrlja

flekice kuvajte minut kraće od preporuke na pakovanju, jer se još dinstaju s kupusom

ne preterujte sa solju dok kupus ne pusti sok

ostatke čuvajte u frižideru do dva dana i podgrejte u tiganju, ne u mikrotalasnoj

Zaboravljeno vojvođansko blago koje vraća snagu

Ovaj tradicionalni recept nije samo nostalgija. To je jeftin, posan i izdašan obrok koji ne opterećuje stomak, a daje sitost na duže vreme.

Idealan je za hladne dane, za posne periode i za one koji žele da smire varenje posle praznika.

Flekice sa kupusom dobro se slažu sa čašom kiselog mleka ili jogurta, što dodatno pojačava njihov efekat kao prirodni saveznik creva.

Ako želite punije ukuse, narendajte malo svežeg đumbira preko tanjira pre serviranja.

Da li su flekice sa kupusom posno jelo?

Jesu, kada se pripremaju sa biljnim uljem i bez jaja u testenini. Idealne su za posne dane i vegetarijansku ishranu.

Koliko dugo se dinsta kupus za flekice?

Otprilike 20 do 25 minuta na srednjoj vatri, dok ne omekša i ne dobije blago zlatnu boju.

Mogu li da zamrznem flekice sa kupusom?

Mogu, ali testenina posle odmrzavanja postaje mekša. Bolje je zamrznuti samo dinstani kupus, a flekice skuvati sveže.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

