Omlet ili kuvano jaje: Šta je bolji izbor za doručak ako želite da smršate

Jaja su među najpopularnijim namirnicama za doručak u Srbiji i širom sveta. Od mekanih omleta do jednostavnih kuvanih jaja, ljudi ih uživaju na različite načine. Međutim, kada je u pitanju zdravlje i gubitak težine, mnogi se pitaju koja je opcija bolja: omlet ili kuvano jaje?

Oba izbora su bogata proteinima i hranljivim materijama, ali način kuvanja, dodati sastojci i veličina porcije određuju koliko je vaš obrok zaista zdrav. Evo detaljnog poređenja koje će vam pomoći da napravite najbolji izbor za vaš jutarnji obrok.

Kuvano jaje: Jednostavan i zdrav izbor

Kuvana jaja se smatraju jednim od najzdravijih oblika jaja. Kuvaju se bez ulja ili putera, što održava nizak broj kalorija. Jedno kuvano jaje sadrži oko 70 kalorija i puno je proteina, vitamina i minerala.

Za ljude koji žele da smršaju ili da im obroci budu lagani, kuvana jaja su bolji izbor. Takođe ih je lako nositi i jesti u pokretu.

Omlet: Ukusan i zdrav, ali zavisi od sastojaka

Omlet je ukusan i zasitan, ali često zahteva ulje, puter ili gi za kuvanje. Ovo može povećati broj kalorija. Običan omlet napravljen samo od jaja može i dalje biti zdrav, ali kada se doda sir, krompir ili previše ulja, postaje teži.

Sa pozitivne strane, omleti se mogu učiniti zdravijim dodavanjem povrća poput spanaća, paradajza, crnog luka ili paprike, što ih čini bogatim vlaknima i vitaminima.

Nutritivno poređenje

Kalorije: Kuvano jaje (70) naspram omleta (90-200 u zavisnosti od sastojaka).

Sadržaj masti: Kuvana jaja imaju manje masti jer se ne koristi ulje.

Proteini: Oba imaju skoro isti protein (6-7 grama po jajetu).

Mikronutrijenti: Oba obezbeđuju vitamin B12, vitamin D i gvožđe.

Dakle, kuvana jaja su lakša, dok omleti mogu biti zasitniji sa dodatnim hranljivim materijama ako se pametno skuvaju.

Najbolji izbor za gubitak težine

Za one koji paze na težinu, kuvana jaja su obično bolja jer imaju malo kalorija i masti. Međutim, ako želite obilan doručak koji vas duže drži sitim, omlet od povrća napravljen sa vrlo malo ulja je takođe dobra opcija.

Zdravstveni stručnjaci predlažu kombinovanje obe opcije u ishrani. Tokom zauzetih dana, brzo kuvano jaje može vam pružiti trenutnu hranljivost, dok tokom opuštenih jutara, omlet od povrća može pružiti zdrav i zadovoljavajući doručak.

