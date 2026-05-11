Onkolog kaže da ovih 5 namirnica nikad ne jede i ne pije: „Ako želite dug život bez bolesti – ovo nikada“

Dug život bez bolesti počinje boljom ishranom - onkolog otkriva 5 namirnica koje nikad ne stavlja u svoj tanjir.

Žena koja godinama leči pacijente od raka odlučila je da otvoreno kaže šta drži podalje od svog tanjira. Nikol Endrus, onkolog iz Vašingtona, tvrdi da postoji nekoliko stvari koje rutinski preskače ako želi dug život bez bolesti. Trik se ne krije u skupim lekovima, već u onome što izbacite iz ishrane.

Lista je kraća nego što mislite, a jedna stavka će vas iznenaditi.

Alkohol – prvi neprijatelj dugovečnosti

Endrus je jasna – potpuna apstinencija od alkohola njena je polazna tačka. Telo alkohol pretvara u acetaldehid, hemijsko jedinjenje koje oštećuje DNK i blokira ćelijske mehanizme popravke.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti svrstava ga među priznate kancerogene materije. Čak i čaša vina dnevno, koja se godinama hvalila kao „zdrava“, danas se preispituje u ozbiljnim medicinskim krugovima.

Prerađeno meso ruši san o dugom životu bez bolesti

Viršle, salame, kobasice i dimljene delikatese onkolog izbegava bez izuzetka. Svetska zdravstvena organizacija je još 2015. godine prerađeno meso svrstala u grupu 1 kancerogena, zajedno sa duvanom i azbestom.

Epidemiološki podaci pokazuju jasnu vezu sa kolorektalnim karcinomom, posebno kod osoba koje takve proizvode jedu više puta nedeljno.

Novija analiza iz 2024. godine, objavljena u „Nature Food“, potvrđuje da bi smanjenje unosa za pedeset odsto značajno smanjilo broj novih slučajeva.

Gazirana pića – šećer koji tiho radi protiv vas

Klasične gazirane sokove Endrus opisuje kao tečni šećer u limenci. Ni dijetalne verzije nisu spas – veštački zaslađivači poput aspartama i sukraloze povezani su sa povišenim rizikom od srčanih oboljenja i poremećajem crevne mikrobiote.

Veliko francusko istraživanje „NutriNet-Santé“ pokazalo je da redovni konzumenti zaslađenih pića imaju merljivo veću incidenciju kardiovaskularnih problema.

Voda sa limunom, nezaslađen čaj ili kombuha su pametnija zamena.

Da li slatka kafa kvari recept za dug život bez bolesti

Da. Kafa sama po sebi nije problem – umerena konzumacija povezana je sa manjim rizikom od dijabetesa tipa 2, moždanog udara i bolesti srca.

Problem nastaje kada šolja postane desert sa sirupima, šlagom i karamelom, jer tada unosite i do 500 kalorija po porciji.

Endrus priznaje da i sama voli ledenu i mućenu kafu leti, ali ih svesno priprema bez dodatog šećera.

Manje sirupa, više aroma poput cimeta ili kakaa – to je njen kompromis.

Biljna mleka – popularna, ali često prazna

Iako su ovsena, bademova i sojina mleka u trendu, onkolog se vraća punomasnim mlečnim proizvodima. Razlog je nutritivna gustina – kravlje mleko sadrži kompletne proteine, kalcijum i vitamin B12 u prirodnoj formi.

Novija istraživanja ukazuju da određena jedinjenja u mleku, siru i jogurtu mogu aktivirati T-ćelije, ključne vojnike imuniteta u borbi protiv infekcija i tumorskih ćelija.

Šta dodati u ishranu umesto izbačenog

Mahunarke i sočivo – rastvorljiva vlakna koja hrane dobre bakterije

Masna riba dva puta nedeljno – omega-3 protiv upala

Bobičasto voće – antocijani koji čuvaju ćelije

Krstašice (brokoli, kelj, karfiol) – sulforafan kao prirodni štit

Maslinovo ulje hladno ceđeno – polifenoli za srce

Endrus poručuje da dug život bez bolesti nije rezultat jedne navike, već zbira malih svakodnevnih odluka.

Tanjir je najmoćnija apoteka koju imate kod kuće.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

