Oprezno: Ove namirnice mogu da budu otrovne kad se podgreju

Ovih sedam namirnica bolje nemojte nikada podgrevati jer su pravi izvor toksina na tanjiru.

Vi verovatno mislite da je skuvani obrok – pa makar i od juče – siguran ako ga ponovo zagrejete. Ali, neke namirnice se pri podgrevanju zapravo mogu pretvoriti u potencijalni rizik za zdravlje.

U tekstu ćete naučiti koje su to namirnice i kako da bezbedno postupate sa ostacima, da izbegnete neprijatnosti, pa čak i trovanje.

Koje namirnice mogu postati štetne kad ih podgrevate

Prema stručnim analizama, ali i savetima nutricionista, sledeće namirnice spadaju u one koje je najbolje ne podgrevati – ili bar postupati s velikom opreznošću.

Pirinač

Kuvani pirinač, ako se ostavi na sobnoj temperaturi, može biti leglo bakterije Bacillus cereus, koja proizvodi otpornu sporu. Čak i ako ga ponovo zagrejete, toksini koje je bakterija oslobodila ne moraju nestati.

Šta da uradite: brzo ohladite skuvani pirinač, čuvajte ga u frižideru u zatvorenoj posudi, i podgrejte samo jednom – i to temeljno.

Krompir

Kuvani krompir je posebno rizičan ako je ostavljen na sobnoj temperaturi – bakterije, poput Clostridium botulinum, potencijalno mogu da rastu.

Kako ga bezbedno čuvati: čim završi kuvanje, preselite ga u frižider. Kad ga podgrevate, zagrijte ga dovoljno da vrućina prodre do sredine.

Luk, celer i cvekla

Ove namirnice često koristimo u supama, čorbama i sosovima – ali sadrže nitrate. Kad se podgreju, ti nitrati mogu da pretvore u nitrite, a zatim potencijalno u štetne supstance.

Preporuka: pripremite samo onoliko koliko mislite da ćete pojesti – izbegavajte više puta podgrevanje.

Jaja

Kuvana, pržena ili pečena jaja nisu dobra ideja za podgrevanje. Proteini u jajima se menjaju pri ponovnom zagrevanju, što može da oteža varenje ili da prouzrokuje probleme sa digestivnim traktom.

Bolje rešenje: jedite jaja sveža ili hladna u sendviču, umesto da ih ponovo zagrevate.

Piletina (i ostali proteinski obroci)

Podgrevanje piletine može izazvati stomačne tegobe, jer proteini i bakterije u mesu zahtevaju temeljno grejanje.

Preporuka: ako insistirate na podgrevanju, uverite se da vrućina prodire do unutrašnjosti – ali ponekad je bezbednije jesti ta jela hladna.

Ulja i masnoće

Neka ulja – posebno ona od orašastih plodova, avokada, koštica grožđa – oksiduju brzo kada se ponovo zagrevaju. To može da stvori štetne spojeve, uključujući trans-masti.

Šta uraditi: nemojte ponovo koristiti ulje za prženje ili kuvanje; nakon jednog kuvanja, bolje ga je baciti.

Pečurke

Pečurke menjaju strukturu proteina kad se podgreju. To može da dovede do oslobađanja toksina, a ako su ostavljene na sobnoj temperaturi, rizik je još veći.

Najsigurnije: konzumirajte pečurke odmah nakon pripreme i ne čuvajte ih dugo van frižidera.

Zašto ovo nije samo mit – koja je nauka iza toga

Bakterijske spore i toksini:

Neke bakterije, kao što je Bacillus cereus, stvaraju spore koje su izuzetno otporne na toplotu. Podgrevanjem uništavate bakterije, ali ne nužno toksine koje su one već proizvele.

Hemijska transformacija nitrata:

Zelene i korenske biljke (luk, celer, cvekla) imaju nitrate koji pri ponovnom zagrevanju mogu da se konvertuju u nitrite, pa čak i u nitrozamine – supstance koje se povezuju sa karcinogenim efektima.

Degradacija proteina:

Proteini iz jaja, mesa i pečuraka menjaju strukturu kada se greju više puta, što može otežavati varenje ili izazvati druge neželjene efekte.

Kako da jedete pametno – saveti za vaše ostatke

Čuvajte pravilno : što brže ohladite i odmah stavite u frižider.

: što brže ohladite i odmah stavite u frižider. Zagrevajte pažljivo : kad podgrevate, koristite metodu koja postiže visoku temperaturu i ravnomerno grejanje (npr. šporet, rerna).

: kad podgrevate, koristite metodu koja postiže visoku temperaturu i ravnomerno grejanje (npr. šporet, rerna). Podgrejte deo po deo : ne podgrevati ceo tanjir ako ne mislite sve pojesti.

: ne podgrevati ceo tanjir ako ne mislite sve pojesti. Jedite „neosetljive“ ostatke hladne : za piletinu, jaja ili pečurke, razmislite o sendviču ili salati.

: za piletinu, jaja ili pečurke, razmislite o sendviču ili salati. Koristite ulja odgovorno: ne reciklirajte masnoće za više puta prženja.

Zaključak

Opasne namirnice koje se pri podgrevanju mogu pretvoriti u toksične su realna naučna osnova zašto neke ostatke treba izbegavati ili bar pravilno čuvati i zagrevati. Ako primenjujete ove savete, ne samo da ćete smanjiti rizik od trovanja, već ćete očuvati i nutritivne vrednosti hrane.

