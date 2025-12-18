Neverovatna hrana za poboljšanje muške seksualne funkcije: Povećava želju i kvalitet orgazma

Da li znate da obična namirnica može preporoditi vaš intimni život? Otkrijte kako orašasti plodovi vraćaju snagu i strast brže nego što mislite.

Zaboravite na skupe suplemente sumnjivog porekla i okrenite se prirodi. Tajna čelične muške snage krije se u namirnicama koje verovatno već imate u svojoj ostavi.

Kako orašasti plodovi utiču na mušku potenciju?

Nedavna studija donosi dobre vesti za seksualno zdravlje muškaraca. Svakodnevna konzumacija oraha, lešnika i badema može značajno poboljšati seksualnu želju i kvalitet orgazma kod muškaraca sa nezdravom zapadnjačkom ishranom.

Istraživači sa Univerziteta Rovira i Virgili u Španiji otkrili su da redovna konzumacija oraha može poboljšati mušku seksualnu funkciju. Studija, objavljena u časopisu Nutrients, nudi prirodno rešenje za poboljšanje intimnosti.

Istraživači sa Univerziteta Rovira i Virgili u Španiji otkrili su da redovna konzumacija oraha može poboljšati mušku seksualnu funkciju. Studija, objavljena u časopisu Nutrients, nudi prirodno rešenje za poboljšanje intimnosti.

Značaj ishrane za seksualno zdravlje

Erektilna disfunkcija i drugi seksualni problemi pogađaju milione muškaraca širom sveta. Faktori rizika uključuju pušenje, prekomernu konzumaciju alkohola, nedostatak vežbanja, stres i nezdravu ishranu. Ali ponekad prava hrana može biti efikasnija od suplemenata i lekova.

Koje orašaste plodove treba da jedemo i koliko često?

Studija je obuhvatila 83 učesnika koji su se pridržavali zapadnjačke ishrane sa malo voća i povrća, a sa mnogo životinjskih masti. Polovina njih je dodavala 60 grama oraha, lešnika i badema svojoj svakodnevnoj ishrani tokom 14 nedelja. Rezultati su procenjeni korišćenjem međunarodno validiranog upitnika, IIEF-15, koji sadrži 15 pitanja o seksualnoj funkciji. Utvrđeno je da dodavanje ovih orašastih plodova nezdravoj zapadnjačkoj ishrani može poboljšati seksualnu želju i kvalitet orgazma.

U prethodnoj studiji, isti istraživači su otkrili da orašasti plodovi – orasi, lešnici i bademi – poboljšavaju kvalitet sperme kod muškaraca. Rezultati su objavljeni u Američkom časopisu za kliničku ishranu. Iako je potrebno više istraživanja da bi se potvrdili ovi nalazi i utvrdili tačni mehanizmi kojima se ove koristi javljaju, studija sugeriše da jednostavno dodavanje 60 grama oraha, lešnika i badema u ishranu može poboljšati seksualnu funkciju kod muškaraca.

Preporuke za zdravu ishranu

Pored uključivanja orašastih plodova u ishranu, važno je održavati uravnoteženu i hranljivu ishranu. Evo nekoliko saveta:

1. Jedite više voća i povrća

2. Smanjite unos zasićenih masti

3. Birajte nemasne proteine

4. Ograničite konzumiranje alkohola

5. Pijte puno vode.

Ova studija nudi obećavajuću perspektivu za poboljšanje muške seksualne funkcije prirodnim metodama. Dodavanje 60 grama oraha, lešnika i badema u vašu dnevnu ishranu može imati značajne koristi za seksualno zdravlje.

