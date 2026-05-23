Spas za pritisak i srce: Kardiolog otkriva koju jeftinu grickalicu uvek treba imati pri ruci

Orasi za pritisak deluju gde lekovi ne stižu sami. Sedam jezgara dnevno, bez izgovora, počnite od večeras jer prirodno rešenje pomaže.

Orasi za pritisak nisu samo priča iz bakine sveske, već najjeftinija stvar koju kardiolozi u Srbiji svakodnevno preporučuju pacijentima sa graničnim vrednostima. Sedam jezgara, ne više, ne manje, i to svaki dan, ne kada se setite.

Najveći problem nije so. Problem je što većina ljudi posegne za perecama, čipsom i slanim štapićima čim sedne pred televizor, a kesica oraha stoji zaboravljena iza tegli sa zimnicom. Tu počinje tiha katastrofa za krvne sudove.

Zašto baš orasi, a ne bademi ili lešnici

Orasi su jedini orašasti plod sa značajnom količinom alfa-linolenske kiseline, biljnog oblika omega-3 masti. Bademi i lešnici imaju dobre masti, ali ne i ovu konkretnu komponentu koja deluje na elastičnost zidova arterija. Razlika je suštinska kada se priča o pritisku.

Sastav od oko 65 odsto masti zvuči zastrašujuće, ali te masti su upravo ono što srce traži. Šaka oraha od oko 30 grama daje vam dovoljno bez da pređete u kalorijski višak. Više od toga je nepotrebno i kontraproduktivno.

Šta tačno orasi rade krvnom pritisku

Kod osoba sa povišenim pritiskom, redovan unos oraha može da snizi sistolni pritisak za nekoliko jedinica i poboljša funkciju endotela, sloja koji oblaže krvne sudove iznutra.

To nije zamena za lekove, već dodatak koji deluje sporo i tiho, mesecima. Istraživanje objavljeno u časopisu „Journal of the American Heart Association“ o uticaju oraha na krvni pritisak kod starijih osoba pokazalo je merljivo smanjenje pritiska kod ispitanika koji su dve godine jeli orahe.

Efekat nije dramatičan kao tableta, ali se sabira. Tri do četiri jedinice manje na sistolnom pritisku tokom godina znače manji rizik od infarkta i moždanog udara. Lekari ovo zovu kumulativnom korist.

Koliko oraha dnevno je tačno dovoljno

Optimalna doza je između 28 i 42 grama, što su otprilike 7 do 10 polovina jezgara. Manje od toga je premalo da bi se efekat osetio, više je nepotrebno opterećenje.

Ako imate problem sa štitnom žlezdom ili uzimate lekove za razređivanje krvi, razgovarajte sa lekarom pre nego što napravite naviku.

Greška koju većina od nas pravi

Sasvim druga priča su slani, pečeni orasi iz kesica u marketu. So poništava svaku korist za pritisak i pretvara zdravu grickalicu u problem. Kupujte sirove orahe u ljusci ili oljuštene, ali bez ikakvih dodataka.

Takođe, grešimo ako ih čuvamo na sunčevoj strani kuhinje. Orasi su masni, masti se kvare, a užegao orah nije samo neprijatan na ukus, već može iritirati želudac. Držite ih u staklenoj tegli u frižideru ili u zamrzivaču, gde ostaju sveži i po šest meseci.

Kako da ih ubacite svakodnevni meni

Ujutru pet jezgara preko ovsene kaše ili jogurta, popodne dva uz crnu kafu umesto keksa. To je cela priča. Nije potrebna nikakva specijalna receptura, niti smutiji u plavoj boji koje preporučuju influenseri.

Najbolja kombinacija za pritisak je orah, jabuka i parče tvrdog sira. Vlakna, masti i kalcijum u jednom obroku, bez šećera i bez soli. Probajte nedelju dana zaredom umesto popodnevne lepinje sa pavlakom.

Kome orasi neće dovoljno pomoći

Ako vam je pritisak konstantno preko 160 sistolno, orasi su prateća priča, ne glavna. Tu se ide kod lekara i radi se sve što doktor kaže. Suplementi i grickalice tu ne menjaju ishod, niti ga treba praviti glumom da ćete sve rešiti hranom.

Kod graničnih vrednosti, recimo 130 sa 85 do 140 sa 90, redovni orasi mogu biti onaj mali tas vage koji vas drži dalje od terapije. To je realna i poštena slika, bez preterivanja.

Da li orasi smanjuju i holesterol

Da, redovan unos oraha može blago smanjiti loš LDL holesterol, posebno ako zamenjuju slane grickalice ili slatkiše u ishrani

Mogu li orasi za pritisak da se jedu uveče pred spavanje

Mogu, čak sadrže melatonin koji pomaže san, ali ograničite se na 4-5 jezgara da ne biste opteretili varenje

Da li su orasi dobri za dijabetičare sa visokim pritiskom

Jesu, jer imaju nizak glikemijski indeks i ne podižu šećer, ali kontrolišite količinu zbog kalorija

Koju grickalicu vi držite na stolu dok gledate vesti, i da li biste je zamenili šakom oraha narednih mesec dana

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

