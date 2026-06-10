Sedam oraha dnevno i srce vam kaže hvala: orasi čiste krvne sudove, smiruju upalu i bude mozak iz dremeža

Orasi za srce rade ono što malo koja namirnica ume: sedam komada dnevno čuva krvne sudove. Pročitajte koliko vam zaista treba.

Sedam oraha dnevno. Toliko je dovoljno, a većina ljudi pojede ili duplo više ili nijedan. Orasi za srce nisu modna namirnica iz nekog novog jelovnika, oni rade tiho i godinama, baš na onom mestu gde se najčešće kvarimo, u krvnim sudovima. Trik nije u količini. Trik je u tome kada i s čim ih jedete, a o tome malo kasnije.

Zašto baš orasi za srce, a ne neki drugi orašasti plod

Orasi sadrže omega-3 masne kiseline, one koje snižavaju takozvani loš holesterol i podižu dobar. Rezultat se vidi tamo gde ga ne primećujete na vreme. Manje naslaga u krvnim sudovima znači manji rizik od infarkta, moždanog udara i koronarne bolesti.

Po sadržaju antioksidanasa orasi nadmašuju gotovo svako drugo koštunjavo voće, mestimično i dvostruko. Ti antioksidansi love slobodne radikale, one nevidljive razbijače ćelija koji ubrzavaju starenje i bolest. Istraživanje Univerziteta u Pensilvaniji to je i potvrdilo.

Koliko oraha dnevno treba pojesti

Dovoljno je sedam oraha dnevno da se smanji rizik od srčanih oboljenja. To je šaka, ne kesa. Više od toga neće vam dati bolje srce, ali hoće dati višak kalorija, pa tu prestaje matematika u vašu korist.

Šta orasi rade telu pored srca

Ista ta omega-3 kiselina koja čuva srce smiruje i upalu po telu. Ljudi sa astmom, psorijazom, ekcemom ili reumatskim artritisom često osete razliku kad orasi postanu deo svakodnevice. Blagodeti oraha idu i dalje od toga.

Orasi nose i melatonin, prirodni regulator sna. Zato vam šaka oraha uveče lakše spusti kapke nego šoljica nečega jačeg. Postoji i podatak koji mnogi previde: redovno jedenje oraha može smanjiti šanse za dijabetes tipa 2.

Da metabolizam kažu da je pomoć, a ne čarolija, potvrđuje i nauka. Manje lošeg holesterola nije marketinška priča, već merljiv efekat. U meta-analizi objavljenoj u časopisu „American Journal of Clinical Nutrition“, istraživanje o uticaju oraha na nivo holesterola pokazalo je da ishrana obogaćena orasima može sniziti ukupan i loš holesterol.

Orah liči na mozak i tu nema slučajnosti

Pogledajte presečen orah. Bore i nabori jezgra liče na moždanu koru, i to nije puka igra prirode. Nauka pokazuje da orah zaista podržava rad mozga.

Mozak voli masti, ali ne bilo koje. Omega-3 iz oraha gradivni su materijal za nervne ćelije, pa tako pomaže organu koji vama upravlja dvadeset četiri sata dnevno. Mislite jasnije, pamtite bolje, a sve to od šake jezgra. Orasi za mozak rade dok vi i ne primećujete.

Kada vi jedete orahe, ujutru, uz jogurt ili tek pred spavanje? Napišite u komentarima kako ih najradije ubacujete u dan.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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