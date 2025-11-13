Ostaje u organizmu i do 48 sati: Napravite sami vitamin C!

Svakog dana pojedite po jednu kašičicu vitamina C i vaš imunitet će biti fantastičan, virusi neće imati šanse

Prirodni vitamin C u telu ostaje i do 48 sati!

Sve više je virusnih infekcija u vazduhu, mnogi od nas se trude da poboljšaju svoj imuni sistem, te se trude da u hranu dodaju što više vitamina C.

Međutim, iako je veliki broj namirnica bogat ovim vitaminom, nekada je potrebno da se doda neki suplement.

Suplementi mogu biti jako skupi i pre svega nedovoljno efikasni. Zato smo našli način da napravite prirodni vitamin C koji će u vašem telu ostati do 48 sati.

Kako napraviti vitamin C?

Sve što treba da uradite je da oljuštite bilo koje citrusno voće poput pomorandže, limuna, grejpa, mandarine i sličnih i da ih pojedete, a da njihovu koru operete i ostavite da se suši.

Kada se kora posle nekoliko dana lepo osuši stavite je u blender i izmeljite je dok ne postane prah. Prah stavite u teglu koja ne propušta vazduh i držite ga na suvom i hladnom mestu.

Svakog dana pojedite po jednu kašičicu vitamina C i vaš imunitet će biti fantastičan.

