Ostavite 4 badema preko noći u vodi, ujutru ih pojedite na prazan stomak i rešite se problema koji mnoge muči

Efikasan je saveznik i kod mršavljenja jer njihova bogata količina vlakana smanjuje osećaj gladi

Bademi su dobar izvor kalcijuma i gvožđa, ali su i moćni antioksidansi zbog kojih ćemo biti zdraviji. Zahvaljujući vitaminu E, vlaknima i folnoj kiselini, „mokri“ bademi poboljšavaju varenje, pomažu kod dijabetesa, problema s kožom i hroničnih bolesti, poput srčanih smetnji i reumatoidnog artritisa.

Osim toga, efikasan je saveznik i kod mršavljenja jer njihova bogata količina vlakana smanjuje osećaj gladi, a time i unos kalorija i podstiče gubitak kilograma.

Najbolji pristup je natapanje u dve čaše vode tokom 24 sata.

Priprema:

Oko 250 grama badema stavite u posudu i prelijte ih toplom vodom.

Nakon 12 sati iscedite vodu i dodajte u bademe dve kašike soli.

Zatim ponovo posudu napunite toplom vodom i ostavite bademe u njoj još 12 sati.

Nakon 24 sata u vodi lako ćete skinuti smeđu ljusku s badema, ako se već nije sama odvojila.

Istina, neki praktikuju da bademe natope samo preko noći, ali 24 sata je optimalan period.

Natopljene bademe možete koristiti sedam dana tako što ćete ih jesti po 4 komada ujutro. Jedite ih bez straha da će izgubiti svoje nutritivne vrednosti.

Napominjemo, ovo je narodni lek, pa se pre upotrebe obavezno konsultujte sa lekarom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com