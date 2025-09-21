Otkrijte tajnu mladolikog izgleda: Kako vitamin C može promeniti vašu kožu zauvek?

Vitamin C je ključan za zdravlje tela, ali i mladolik izgled kože.

Entoni Jan, holistički plastični hirurg, ističe važnost hrane za održavanje zdrave i mladalačke kože. On naglašava da unos hranljivih materija igra ključnu ulogu u usporavanju procesa starenja kože.

Jedan od ključnih elemenata za očuvanje mladalačkog izgleda kože je vitamin C. Jan objašnjava da telo prirodno stvara slobodne radikale koji mogu oštetiti DNK ćelija. Izlaganje suncu, pušenje i loša ishrana mogu dodatno povećati njihovu prisutnost. Oksidativni stres, koji je posledica nagomilavanja slobodnih radikala, ubrzava proces starenja kože. Vitamin C deluje kao antioksidans i pomaže u neutralizaciji slobodnih radikala.

Osim svoje uloge kao antioksidans, vitamin C je ključan za proizvodnju kolagena, proteina koji održava kožu zategnutom i čvrstom. Nedostatak vitamina C može dovesti do smanjene proizvodnje kolagena, što može rezultirati gubitkom elastičnosti kože.

Hrana bogata vitaminom C, poput citrusa, paprike i drugog šarenog voća i povrća, kao i suplementi, mogu pomoći u održavanju optimalnog nivoa vitamina C u organizmu. Kombinacija unosa vitamina C putem ishrane i primene na kožu može doprineti zdravlju i mladalačkom izgledu kože.

