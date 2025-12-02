Nalazi se u ogromnom broju proizvoda, a gori je nego šećer.

Otrov mnogo gori nego šećer, a mnogi Srbi ga jedu skoro svaki dan – namirnica koju definitivno treba da zaobiđete.

Da li je jedan ugljeni hidrat opasniji od šećera?

Šta je maltodekstrin?

Iako mnogi veruju da je šećer najopasniji za zdravlje, postoji jedan ugljeni hidrat koji je još opasniji. Dr. Eric Berg, stručnjak za zdravlje, upozorio je na ozbiljnu opasnost maltodekstrina, koji može negativno uticati na nivo šećera u krvi i smatra ga opasnijim od samog šećera.

Ketoza, stanje u kojem telo sagoreva masti umesto glukoze, ima brojne zdravstvene prednosti. Na primer poput mršavljenja, bolje kontrole šećera u krvi i smanjenja rizika od srčanih bolesti. Takođe, poznato je da ketoza suzbija glad, povećava energiju i poboljšava zdravlje kože. Dr. Berg smatra da je važno izbegavati maltodekstrin ako želite da održite stabilan nivo šećera u krvi.

Zašto je opasan?

„Maltodekstrin je mnogo opasniji od običnog šećera“, rekao je dr. Berg. „Iako šećer ima glikemijski indeks od oko 65, maltodekstrin je između 116 i 136, što znači da deluje na nivo šećera u krvi mnogo snažnije i opasnije.“

Mnoga hrana ga sadrži

Maltodekstrin je prisutan u mnogim dijetalnim proizvodima i često se koristi kao punioc u namirnicama koje se smatraju ‘bez šećera’, a zapravo sadrže visoke količine ovog ugljenog hidrata. On je polisaharid, vrsta ugljenog hidrata koji se pravi od nekoliko šećera i često se dobija iz kukuruza, pšenice, riže, krompira ili tapioke.

Iako nije tehnički šećer, maltodekstrin može izazvati nagli porast nivoa šećera u krvi zbog svog visokog glikemijskog indeksa. Takođe, ako se dobija iz pšenice, može sadržavati tragove glutena, što je problem za osobe koje su na njega alergične.

Maltodekstrin se koristi u širokom spektru prerađene hrane:

– Pekarski proizvodi (peciva, krekere, granola pločice)

– Žitarice i pića za doručak

– Bezalkoholna gazirana pića

– Bombone i drugi slatkiši

– Mlečni proizvodi (npr. instant puding, gotova jela)

– Prelivi za salate

– Supe i smrznuta jela

– Zamene za meso

– Sportska pića

– Testenina

Prekomerna konzumacija hrane koja sadrži maltodekstrin može dovesti do povećanja unosa šećera, smanjenog unosa vlakana i previše prerađene hrane, što povećava rizik od visokog holesterola, debljanja i razvoja dijabetesa tipa 2. Zbog visokog glikemijskog indeksa, maltodekstrin može izazvati nagli skok u nivou šećera u krvi, što je opasno za vaše zdravlje.

(klix.ba)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com