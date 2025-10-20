Ova 3 minerala mogu spasiti vašu štitnu žlezdu i hormone – proverite da li ih unosite dovoljno

Najmoćniji saveznici vaše štitne žlezde – otkrijte 3 ključna minerala i koje namirnice ih imaju u obilju!

Jod, selen i cink su tajni sastojci za optimalno funkcionisanje vaše štitne žlezde.

Jod je osnovni mineral potreban za stvaranje svih hormona u štitnoj žlezdi. Da biste osigurali rad vaše štitne žlezde, trebate ovo vitalno jedinjenje koje se može naći u jodiranpj kuhinjskoj soli, morskim plodovima i algama.

Selen, takođe, igra ključnu ulogu u optimalnom radu štitne žlezde.

On je zapravo glavni akter u procesu pretvaranja hormona T4 u aktivni oblik T3. Nedostatak selena može dovesti do simptoma hipotireoze, čak i ako su nivoi T3 i T4 u granicama normalnih vrednosti. Brazilski orasi su najbolji izbor za unos selena, a možete ga naći i u drugim namirnicama kao što su kvasac, integralne žitarice i morski plodovi.

I na kraju, ali ne manje važno, dolazi cink – ključan za optimalno funkcionisanje vaših tiroidnih hormona.

Ovaj mineral posebno je koristan u ćelijama gde tiroidni hormoni obavljaju svoje vitalne funkcije. Da biste osigurali dobar unos cinka, uvrstite u svoju ishranu semenke bundeve, meso i morske plodove.

Nedostatak ovih minerala može biti izazovan za određene grupe ljudi, pogotovo pušače, dijabetičare, trudnice i sportiste.

Zato se pobrinite da vaša ishrana bude bogata jodom, selenom i cinkom kako biste održali svoju štitnu žlezdu u dobrom stanju.

