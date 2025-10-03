Ova 3 prosta sastojka čiste telo bolje od detoksa – a već ih imaš u kuhinji

Zaboravi skupe detokse – ova tri sastojka iz kuhinje rade posao bolje i brže.

Ako želiš da očistiš telo bez skupih sokova i detoks paketa, koristi limun, beli luk i maslinovo ulje – ova tri sastojka zajedno deluju snažnije od bilo kog detoksa iz apoteke.

Zašto baš limun, beli luk i maslinovo ulje?

Zato što zajedno pokreću probavu, čiste jetru i izbacuju toksine – bez hemije i bez gladovanja.

Limun podstiče rad creva i pomaže telu da se oslobodi viška vode. Beli luk je prirodni antibakterijski ratnik, a maslinovo ulje podmazuje sistem i pomaže da sve „izađe“ kako treba.

Kako da ih koristiš ujutru za čišćenje tela?

Samo prati ova 3 koraka:

Iscedi pola limuna u kašiku maslinovog ulja. Dodaj jedan sitno iseckan čen belog luka. Popij odmah ujutru, pre doručka.

Možda ti neće biti najukusnije, ali telo će ti biti zahvalno.

Koliko često treba da se koristi ova kombinacija?

Jednom dnevno, 7 dana zaredom – pa pauza.

Ovaj miks ne treba piti stalno, već povremeno, kad osetiš da ti je telo „teško“, da ti je koža siva ili da ti fali energije.

Ko ne treba da koristi ovu kombinaciju?

Ako imaš problema sa želucem, čirevima ili si na terapiji, prvo se posavetuj sa lekarom.

Šta dobijaš ovim prirodnim čišćenjem?

Bolju probavu

Više energije

Čistiju kožu

Manje nadutosti

Osveženje bez hemije

