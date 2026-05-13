Ova biljka je najzdravija na svetu: Pomaže vam da smršate i uklapa se u svaki obrok, a najbolja je kad je ovako spremite

Kada pomislite na najzdraviju biljku na svetu, većina uglavnom pomisli pomisliti na brokoli, kelj ili spanać pre nego na potočarku. Međutim, ova skromna, paprena lisnata biljka našla se na vrhu liste nutritivne guste hrane. Ova biljka je najzdravija na svetu po mišljenju mnogih stručnjaka.

Potočarka se često pogrešno smatra samo dodatkom salatama, ali je povrće iz porodice kupusnjača, kojoj takođe pripadaju brokoli, kupus, kelj i senf. Ova botanička pripadnost joj daje važnu nutritivnu osnovu. Međutim, ono što je izdvaja je koncentracija hranljivih materija u veoma maloj količini.

Nalazi se na vrhu liste koju su sastavili Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti. Dobila je maksimalan broj poena među 41 vrstom takozvanog „moćnog“ voća i povrća. To je pospešeno visokim sadržajem vitamina K, C i A, kao i folata, kalcijuma i brojnih biljnih jedinjenja povezanih sa antioksidativnim i antiinflamatornim dejstvom.

Zašto je potočarka tako posebna?

Nutricionistkinja Nikola Ladlam-Rejn je za Dejli mejl rekla da je potočarka bogata vitaminom K, vitaminom C, vitaminom A u obliku beta-karotena i folatom, a sadrži i manje količine kalcijuma, kalijuma i gvožđa.

Takođe sadrži glukozinolate, prirodna biljna jedinjenja koja se aktiviraju kada se biljka seče, zgnječi ili žvaće. Ovo proizvodi enzim mirozinazu, koji dodatno pomaže u stvaranju biološki aktivnih jedinjenja, uključujući sulforafan, poznat po svojim antioksidativnim i antiinflamatornim dejstvima.

Potočarka takođe sadrži lutein i zeaksantin, karotenoide koji se prirodno nalaze u tamnozelenom lisnatom povrću. Ishrana bogata ovim jedinjenjima povezana je sa manjim rizikom od nekih hroničnih bolesti. Antioksidansi inače pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Iako je veoma nutritivno bogata, energetski je lagana. Sadrži samo oko 10 do 15 kalorija na 100 grama. Ne sadrži masti i ima umerenu količinu vlakana, prvenstveno zbog visokog sadržaja vode. Zato se lako uklapa u obroke svakoga ko želi da jede lakšu, ali hranljivu hranu.

Biberni ukus podiže kvalitet svakog jela

Potočarka se može koristiti mnogo šire nego što se obično misli. Ova biljka je najzdravija na svetu. Dobro se slaže sa salatama, supama, sendvičima, testeninama, pestom ili kao prilog jelima sa jajima, lososom i kozjim sirom. Njen blago biberni ukus čini je zanimljivijom od neutralnijeg lisnatog povrća.

Stručnjaci ističu da je još korisnija kada se kombinuje sa drugom hranom. Zdrave masti, poput maslinovog ulja, avokada ili orašastih plodova, pomažu u boljoj apsorpciji vitamina rastvorljivih u mastima, kao što su vitamin K i beta-karoten. Kada se kombinuje sa izvorom proteina, kao što su jaja, riba ili mahunarke, obrok je takođe zasitniji. Dodavanje hrane bogate vitaminom C takođe može pomoći u apsorpciji gvožđa iz biljnih izvora.

Potočarka je najbolja kada nije samo prilog, već sastavni deo obroka.

Dobra za ishranu, ali nije čudotvorna

Potočarka se često pominje u kontekstu gubitka težine jer ima malo kalorija, glomazna je i lako povećava hranljivu vrednost obroka bez velikog unosa kalorija. Ali stručnjaci upozoravaju da nijedna hrana sama po sebi ne izaziva gubitak težine.

Može biti veoma koristan deo uravnotežene ishrane, posebno ako želite da obroke učinite lakšim i hranljivijim, ali ključ gubitka težine ostaje ukupni energetski balans.

Zato je potočarku možda najbolje posmatrati upravo onako kako zaslužuje, ne kao čudotvornu hranu, već kao skromno povrće impresivnog sastava koje bi trebalo češće da se nađe na vašem tanjiru.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

