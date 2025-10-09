Ova biljka je pravo blago, a nalazi se svuda – napitak koji vraća energiju, jača imunitet i srce!

Ovo nije običan recept za sok, već prava čarolija u čaši!

Sa svojom kombinacijom svežih sastojaka, ovaj napitak nije samo osvežavajući, već i pravo blago za vaše telo. Ako niste znali, kopriva nije samo obična biljka, to je jedan pravi superjunak kada je reč o vašem zdravlju. Osim što je bogata gvožđem, ova biljka ima čitav spektar koristi za vaš organizam – od toga da pomaže kod anemije do ublažavanja bolova i zaustavljanja krvarenja, te nervoze i nesanice. Pored toga ona je puna vitamina i minerala, pružajući vašem telu sve što mu je potrebno za balansiran i zdrav život.

Recept za sok od koprive

Sastojci:

– 40 vrhova mlade koprive

– 1 kg limuna

– 4 l vode

– šećer ili med po ukusu

Priprema:

Ubranu koprivu dobro operite u hladnoj vodi nekoliko puta. U blenderu sameljite što sitnije i ostavite da odstoji u posudi.

Dobro operite limun s korom, iseckajte ga na četvrtine i izmiksujte u blenderu.

Usitnjenu koprivu i limun pomešajte, prelijte vodom, dodajte limuntus i dobro promešajte, penosi Zadovoljna.rs.

Mešavinu prekrijte krpom i ostavite da odstoji 24 časa. Onda koprive i limun procedite i dodajte šećer ili med po ukusu. Ostavite da odstoji uz povremeno mešanje. Kada se šećer ili med rastopi, možete da napravite sok.

U frižideru u staklenoj flaši sok koristite sedam dana ili zaledite u plastičnim teglama u frizu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com